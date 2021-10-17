Первая лига. Альянс проиграл и упустил шанс обойти Кривбасс

«Альянс», который довольно неожиданно начал сражение за топовые позиции, в матче 14-го тура Первой лиги проиграл аутсайдеру «Ужгороду» 2:3 и остался на 3-м месте.

Команда упустила шанс обойти «Кривбасс» и вернуться на 2-е место. В понедельник тур завершится матчем «Агробизнес» - «Металлист».

Первая лига. 14-й тур

Горняк-Спорт - Волынь 1:1

Голы: Яворский, 77 - Климец, 43

Альянс - Ужгород 2:3

Голы: Шмигельский, 28 (с пен), Сидоренко, 86 - Ряшко, 14 (с пен), 66 (с пен), Хомченко, 27