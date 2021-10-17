14-й тур
Альянс
2 : 3
Ужгород
17.10.2021, FT

Первая лига. Альянс проиграл и упустил шанс обойти Кривбасс

Команда остается в топ-3

  • 17.10.2021 18:50
  • 559 просмотров
  • 2 комментария
Первая лига. Альянс проиграл и упустил шанс обойти Кривбасс
© fc-alliance.com.ua

«Альянс», который довольно неожиданно начал сражение за топовые позиции, в матче 14-го тура Первой лиги проиграл аутсайдеру «Ужгороду» 2:3 и остался на 3-м месте.

Команда упустила шанс обойти «Кривбасс» и вернуться на 2-е место. В понедельник тур завершится матчем «Агробизнес» - «Металлист».

Первая лига. 14-й тур

Горняк-Спорт - Волынь 1:1
Голы: Яворский, 77 - Климец, 43

Альянс - Ужгород 2:3
Голы: Шмигельский, 28 (с пен), Сидоренко, 86 - Ряшко, 14 (с пен), 66 (с пен), Хомченко, 27

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ~#~
    online
    ~#~, 17.10.2021 18:56
    +4
    Проиграли явному аутсайдеру лиги дома! Тут уже можно и расследование проводить.
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    avtv5555
    online
    avtv5555, 17.10.2021 19:56
    0
    Весной начнут продавать матчи, команда финансово не готова к суперлиге.
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