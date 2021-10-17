8-й тур
Эвертон
0 : 1
Вест Хэм
17.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ярмоленко вышел на поле в конце, Вест Хэм обыграл Эвертон

Украинец снова вышел под финальный свисток

  • 17.10.2021 18:05
  • 897 просмотров
  • 1 комментарий
Ярмоленко вышел на поле в конце, Вест Хэм обыграл Эвертон
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Вест Хэм» в важном матче чемпионата Англии обыграл конкурента за зону еврокубков «Эвертон» со счетом 1:0. Единственный гол забил Огбонна.

Андрей Ярмоленко, как и ранее в нынешнем сезоне АПЛ, вышел лишь на 93-й минуте.

Лондонская команда набрала 14 очков и поднялась в топ-6.

Чемпионат Англии. 8-й тур

Эвертон - Вест Хэм 0:1
Гол: Огбонна, 74

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    sahka1981
    online
    sahka1981, 17.10.2021 18:17
    +1
    Ярмола под премиалочку вышел)
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