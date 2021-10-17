Ярмоленко вышел на поле в конце, Вест Хэм обыграл Эвертон

«Вест Хэм» в важном матче чемпионата Англии обыграл конкурента за зону еврокубков «Эвертон» со счетом 1:0. Единственный гол забил Огбонна.
Андрей Ярмоленко, как и ранее в нынешнем сезоне АПЛ, вышел лишь на 93-й минуте.
Лондонская команда набрала 14 очков и поднялась в топ-6.
Чемпионат Англии. 8-й тур
Эвертон - Вест Хэм 0:1
Гол: Огбонна, 74
Источник — Sport.ua
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