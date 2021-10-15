В воскресенье, 17 августа, состоится матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» на домашнем стадионе «Гудисон Парк» примет лондонский «Вест Хэм». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

«Эвертон»

В прошлом сезоне «ириски» под руководством титулованного итальянского специалиста Карло Анчелотти неожиданно оказались за бортом еврокубков из-за неутешительных результатов в концовке. «Эвертон» занял лишь десятое место в турнирной таблице АПЛ, отстав от седьмого на три очка.

Отставка Анчелотти не заставила себя долго ждать, а на смену ему этим летом пришел 61-летний испанец Рафаэль Бенитес, ранее работавший в АПЛ в «Ливерпуле», «Челси» и «Ньюкасле». Пока получается неплохо: после семи туров «Эвертон» с 14 очками в активе занимает пятое место в турнирной таблице.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» в прошлом сезоне вели борьбу за путевку в Лигу чемпионов, но все же финишировали шестыми в турнирной таблице и получили путевку в групповой раунд Лиги Европы. Подопечные Мойеса в новом чемпионате намерены продолжить прогрессировать, но в последнее время часто теряют очки.

С 11 баллами в активе «Вест Хэм» занимает девятую строчку в турнирной таблице, отставая от единолично лидирующего «Челси» на пять пунктов. Украинский вингер Андрей Ярмоленко хоть и является самым высокооплачиваемым игроком клуба, но пока не попадает в стартовый состав. Но не исключено, что после успешных матчей за сборную Украины ему будут больше доверять.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Эвертон» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.52 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Эвертон»: Пикфорд – Динь, Годфри, Кин, Коулмен, Ивоби, Аллан, Дукуре, Таунсенд, Дэвис, Ришарлисон.

«Вест Хэм»: Ареола – Джонсон, Доусон, Диоп, Крессуэлл, Райс, Соучек, Влашич, Масуаку, Лансини, Антонио.

16 октября, суббота