8-й тур
Эвертон
0 : 0
Вест Хэм
17.10.2021 16:00   ТВ-трансляция: 

Эвертон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

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  • 15.10.2021 03:12
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Эвертон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 17 августа, состоится матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» на домашнем стадионе «Гудисон Парк» примет лондонский «Вест Хэм». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

«Эвертон»

 

В прошлом сезоне «ириски» под руководством титулованного итальянского специалиста Карло Анчелотти неожиданно оказались за бортом еврокубков из-за неутешительных результатов в концовке. «Эвертон» занял лишь десятое место в турнирной таблице АПЛ, отстав от седьмого на три очка.

Отставка Анчелотти не заставила себя долго ждать, а на смену ему этим летом пришел 61-летний испанец Рафаэль Бенитес, ранее работавший в АПЛ в «Ливерпуле», «Челси» и «Ньюкасле». Пока получается неплохо: после семи туров «Эвертон» с 14 очками в активе занимает пятое место в турнирной таблице.

«Вест Хэм»

 

«Молотобойцы» в прошлом сезоне вели борьбу за путевку в Лигу чемпионов, но все же финишировали шестыми в турнирной таблице и получили путевку в групповой раунд Лиги Европы. Подопечные Мойеса в новом чемпионате намерены продолжить прогрессировать, но в последнее время часто теряют очки.

С 11 баллами в активе «Вест Хэм» занимает девятую строчку в турнирной таблице, отставая от единолично лидирующего «Челси» на пять пунктов. Украинский вингер Андрей Ярмоленко хоть и является самым высокооплачиваемым игроком клуба, но пока не попадает в стартовый состав. Но не исключено, что после успешных матчей за сборную Украины ему будут больше доверять.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Эвертон» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.52 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Эвертон»: Пикфорд – Динь, Годфри, Кин, Коулмен, Ивоби, Аллан, Дукуре, Таунсенд, Дэвис, Ришарлисон.

«Вест Хэм»: Ареола – Джонсон, Доусон, Диоп, Крессуэлл, Райс, Соучек, Влашич, Масуаку, Лансини, Антонио.

16 октября, суббота

«Эвертон» – «Вест Хэм»
Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк». 16:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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