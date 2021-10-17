Новый тренер Миная: «Все будет хорошо, если так продолжим играть»

Тренер оценил ничью в матче УПЛ

  • 17.10.2021 17:11
  • 704 просмотра
  • 2 комментария
Новый тренер Миная: «Все будет хорошо, если так продолжим играть»
© fcminaj.com

Наставник «Миная» Игорь Леонов оценил ничью 0:0 в матче УПЛ против «Десны». Матч стал дебютным для нового тренера команды.

«И «Минай», и «Десна» могли победить. Может, наиграли на победу, а может, и нет. Соперник был сильным, и я рад тому, что заработали очко. Сказал ребятам в раздевалке, что если так будут дальше выкладываться, то все будет хорошо. Акцентировал на том, что нужно поднять психологию. Я видел ребят в плане мастерства, и команда находится не на том месте, на котором должна находиться».

«Хочу играть на победу и атаку. Если будем обороняться, то кому это интересно смотреть».

«В конце получили штрафной, я подсказывал, чтобы Селезнев бил, у него правая нога. Я просто не сумел докричаться. Мое мнение, что должен бить Селезнев, но они сами решали там», - сказал Леонов.

Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Geniyfootball1985
    online
    Geniyfootball1985, 17.10.2021 17:20
    +3
    Царь только точки бьёт, оттуда он мог просто не добить до ворот
    Ссылка
    alex73776
    online
    alex73776, 17.10.2021 17:48
    +2
    Geniyfootball1985, 17.10.2021 17:20
    Царь только точки бьёт, оттуда он мог просто не добить до ворот
    якщо по мячу хоть попав вже добре було !
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