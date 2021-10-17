Новый тренер Миная: «Все будет хорошо, если так продолжим играть»

Наставник «Миная» Игорь Леонов оценил ничью 0:0 в матче УПЛ против «Десны». Матч стал дебютным для нового тренера команды.

«И «Минай», и «Десна» могли победить. Может, наиграли на победу, а может, и нет. Соперник был сильным, и я рад тому, что заработали очко. Сказал ребятам в раздевалке, что если так будут дальше выкладываться, то все будет хорошо. Акцентировал на том, что нужно поднять психологию. Я видел ребят в плане мастерства, и команда находится не на том месте, на котором должна находиться».

«Хочу играть на победу и атаку. Если будем обороняться, то кому это интересно смотреть».

«В конце получили штрафной, я подсказывал, чтобы Селезнев бил, у него правая нога. Я просто не сумел докричаться. Мое мнение, что должен бить Селезнев, но они сами решали там», - сказал Леонов.