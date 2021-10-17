Тренер Краматорска: «Играли 11 против 14 у Кривбасса. Неприятно за футбол»

Алексей Городов недоволен судейством

  • 17.10.2021 16:48
  • 399 просмотров
  • 0 комментариев
Тренер Краматорска: «Играли 11 против 14 у Кривбасса. Неприятно за футбол»
© fckryvbas.com

Наставник «Краматорска» Алексей Городов остался недоволен судейством в матче Первой лиги против «Кривбасса», который команда проиграла 0:3.

«Впечатления негативные. Потому что играли 11 против 14-ти. Эти три человека (судьи - прим.) мешали играть в футбол. Играть 11 на 11 было бы интереснее. Нам нужно было забить 2 или 3 гола, чтобы хотя бы очки набрать. С первой минуты играть на три человека меньше. На ничью не было установки играть, глубоко не садились».

«Ребята расстроены. Когда против «Металлиста» или «Кривбасса» играешь, то ребята хотят себя проявить, показать, что достойны, возможно, в УПЛ играть. И когда один человек все ломает. У нас премиальные - 5 тысяч гривен. А приезжает человек...».

«В мое время не было камер, не было ютуба, а сейчас все снимают, а люди не боятся. Неприятно за наш футбол. Сразу посадили нас на 5 желтых, так что нашел бы судья, кого удалить», - считает Городов.

На старте чемпионата команды жаловались на судейство в матчах против «Металлиста».

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности