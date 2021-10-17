Тренер Краматорска: «Играли 11 против 14 у Кривбасса. Неприятно за футбол»

Наставник «Краматорска» Алексей Городов остался недоволен судейством в матче Первой лиги против «Кривбасса», который команда проиграла 0:3.

«Впечатления негативные. Потому что играли 11 против 14-ти. Эти три человека (судьи - прим.) мешали играть в футбол. Играть 11 на 11 было бы интереснее. Нам нужно было забить 2 или 3 гола, чтобы хотя бы очки набрать. С первой минуты играть на три человека меньше. На ничью не было установки играть, глубоко не садились».

«Ребята расстроены. Когда против «Металлиста» или «Кривбасса» играешь, то ребята хотят себя проявить, показать, что достойны, возможно, в УПЛ играть. И когда один человек все ломает. У нас премиальные - 5 тысяч гривен. А приезжает человек...».

«В мое время не было камер, не было ютуба, а сейчас все снимают, а люди не боятся. Неприятно за наш футбол. Сразу посадили нас на 5 желтых, так что нашел бы судья, кого удалить», - считает Городов.

На старте чемпионата команды жаловались на судейство в матчах против «Металлиста».