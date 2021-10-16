Первая лига. Кривбасс разобрался с Краматорском, победа Прикарпатья

«Кривбасс» в матче Первой лиги дожал «Краматорск» ближе к завершению встречи и добыл победу со счетом 3:0.
Команда Александра Бабича набирает 28 очков и возвращается на 2-е место. «Металлист» имеет 35 пунктов и матч в запасе.
В другом матче «Прикарпатье» добыло 3 пункта и поднялось в топ-5.
Первая лига. 14-й тур
Кривбасс - Краматорск 3:0
Голы: Приходько, 70, Семенов, 77, Дебелко, 90
Подолье - Прикарпатье 0:2
Голы: Цюцюра, 16, Воробчак, 32
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Дебелко (Кривбасс).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Семенов (Кривбасс).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Клим Приходько (Кривбасс).
Источник — Sport.ua
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