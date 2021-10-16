14-й тур
Кривбасс
3 : 0
Краматорск
16.10.2021, FT

Первая лига. Кривбасс разобрался с Краматорском, победа Прикарпатья

Команда Бабича вернулась на 2-е место

  • 16.10.2021 18:20
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Первая лига. Кривбасс разобрался с Краматорском, победа Прикарпатья
© fckryvbas.com

«Кривбасс» в матче Первой лиги дожал «Краматорск» ближе к завершению встречи и добыл победу со счетом 3:0.

Команда Александра Бабича набирает 28 очков и возвращается на 2-е место. «Металлист» имеет 35 пунктов и матч в запасе.

В другом матче «Прикарпатье» добыло 3 пункта и поднялось в топ-5.

Первая лига. 14-й тур

Кривбасс - Краматорск 3:0
Голы: Приходько, 70, Семенов, 77, Дебелко, 90

Подолье - Прикарпатье 0:2
Голы: Цюцюра, 16, Воробчак, 32

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Роман Дебелко (Кривбасс).
77' ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Семенов (Кривбасс).
70' ГОЛ ! Мяч забил Клим Приходько (Кривбасс).

Источник — Sport.ua

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