Александр РЯБОКОНЬ: «Не хватает Тотовицкого. У него позитивный тест»

Наставник «Десны» Александр Рябоконь оценил ничью 0:0 в матче УПЛ против «Миная».

«Мы можем быть довольными только победами. Игра была сложной, обе команды могли забивать. Мы давно на ноль не играли, и это позитив, что не пропустили. Нам не хватало качественной игры в атаке, много ошибок в передачах. И от тех футболистов, кто отвечает за качество в атаке. Сложно было сказать, как будет играть «Минай» с новым тренером».

«Андрей Тотовицкий? Тест позитивный на ковид, поэтому ближайшие игры пропускает. Это наиболее креативный игрок в команде, нам его не хватает», - сказал Рябоконь.