Рональд КУМАН: «Барселоне нужно брать 6 очков в матчах с Динамо»

«Барселоне» в течение 7 дней предстоит сыграть против «Валенсии» и «Реала» в чемпионате Испании, а также встретиться с «Динамо» Киев в Лиге чемпионов.

Наставник Рональд Куман ждет напряженную неделю.

«Ла Лига или Лига чемпионов? Самый важный матч - следующий. Наша ситуация в чемпионате Испании очень зависит от результатов встреч с «Валенсией» и «Реалом».

«Мы понимаем, что нам нужно брать 6 очков в матчах с «Динамо» в Лиге чемпионов. Нас ожидает очень интересная неделя», - сказал Куман.

«Барселона» в Лиге чемпионов стартовала с двух поражений в групповом этапе.