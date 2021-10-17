Рональд КУМАН: «Барселоне нужно брать 6 очков в матчах с Динамо»

Впереди у команды ряд сложных поединков

  • 17.10.2021 15:45
  • 1359 просмотров
  • 9 комментариев
Рональд КУМАН: «Барселоне нужно брать 6 очков в матчах с Динамо»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселоне» в течение 7 дней предстоит сыграть против «Валенсии» и «Реала» в чемпионате Испании, а также встретиться с «Динамо» Киев в Лиге чемпионов.

Наставник Рональд Куман ждет напряженную неделю.

«Ла Лига или Лига чемпионов? Самый важный матч - следующий. Наша ситуация в чемпионате Испании очень зависит от результатов встреч с «Валенсией» и «Реалом».

«Мы понимаем, что нам нужно брать 6 очков в матчах с «Динамо» в Лиге чемпионов. Нас ожидает очень интересная неделя», - сказал Куман.

«Барселона» в Лиге чемпионов стартовала с двух поражений в групповом этапе.

Источник — AS

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    ~#~
    online
    ~#~, 17.10.2021 16:05
    +4
    Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо нужно брать 6 очков в матчах с Барселоной».
    Ссылка
    nivava
    online
    nivava, 17.10.2021 16:01
    +4
    Куман, можешь только помечтать о шести очках...
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 17.10.2021 16:55
    +1
    Максимум 1. Динамо-машина
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 17.10.2021 16:17
    +1
    Пора уже Кумана отправить в отставку
    Ссылка
    Baton
    Baton, 17.10.2021 16:51
    0
    Ссылка
    hanter83
    hanter83, 17.10.2021 16:40
    0
    Так и Д.К. нужно две победы в матчах с Барсой!!!
    Ссылка
    Михайло Кудієнко
    online
    Михайло Кудієнко, 17.10.2021 15:58
    0
    Я думаю що динамо він буде звільнений...
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 17.10.2021 16:19
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    nivava, 17.10.2021 16:01
    Куман, можешь только помечтать о шести очках...
    На жаль, нинішнє ДК - не той клуб, з яким треба мріяти про очки... Глянь котування букмекерів... Як в Баварії може й не буде, але 6 пунктів Барса візьме (причому без напрягів).
    Ссылка
    Andrii_MKh
    online
    Andrii_MKh, 17.10.2021 16:12
    -7
    Сами отдадут
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности