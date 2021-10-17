Без Малиновского. Руслан не попал в стартовый состав Аталанты

Дали отдохнуть перед Лигой чемпионов?

  • 17.10.2021 15:11
  • 2458 просмотров
  • 15 комментариев
Без Малиновского. Руслан не попал в стартовый состав Аталанты
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский хавбек Руслан Малиновский не попал в стартовый состав «Аталанты» и матч чемпионата Италии против середняка «Эмполи» начнет на лавке запасных.

При этом Малиновский во время паузы на матчи сборных мог отдохнуть, так как не вызывался в национальную команду.

Малиновский в нынешнем сезоне провел 9 матчей и забил 1 гол.

Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Поручик Ржевский
    online
    Поручик Ржевский, 17.10.2021 15:25
    +6
    Ротация, ничего особенного. Выйдет на замену, освежит полузащиту.
    Ссылка
    steelmaker
    online
    steelmaker, 17.10.2021 15:16
    +5
    Снова виноват Петраков?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 17.10.2021 15:35
    +3
    Если накидают, то выйдет на 60+ минуте. Если будут плужить, то в перерыве.
    Ссылка
    Empty
    online
    Empty, 17.10.2021 15:28
    +3
    Основной Сапата тоже отдыхает
    Ссылка
    Empty
    online
    Empty, 17.10.2021 15:14
    +2
    Он все матчи выходит .. так был перед вильяреалом . Дали отдохнуть
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    Умник
    online
    Умник, 17.10.2021 15:13
    +2
    А может он слабее просто ?
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 17.10.2021 15:38
    +1
    Умник, 17.10.2021 15:13
    А может он слабее просто ?
    Он не слабее конечно а вот ты дурнее остальных точно
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    PerezdeCuellar
    PerezdeCuellar, 17.10.2021 16:47
    0
    steelmaker, 17.10.2021 15:16
    Снова виноват Петраков?
    Конечно! Он же ведь раскусил, что за фрукт...
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    Умник
    online
    Умник, 17.10.2021 16:27
    0
    Empty, 17.10.2021 16:10
    Ти мав сказати про Андрія .. який з лавки не встає в Вест хемі .. якщо ж звісно попадає ще на ту лавку
    Тут человек всем видом показывает что он готов играть а тренер его не видит, или же игрок который 56 минут в прошлой игре отыграл слабо и тренер видит это.
    Я думаю есть разница.
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    Умник
    online
    Умник, 17.10.2021 15:45
    0
    umnuy2, 17.10.2021 15:38
    Он не слабее конечно а вот ты дурнее остальных точно
    Для чего оскорбление?. Руслану это не поможет. В старте он не выйдет.
    Ссылка
    Empty
    online
    Empty, 17.10.2021 15:28
    -1
    steelmaker, 17.10.2021 15:16
    Снова виноват Петраков?
    Вот троль !) Он перед лч частенько выходит на второй тайм ))
    Ссылка
    Empty
    online
    Empty, 17.10.2021 16:53
    -2
    dudigo78, 17.10.2021 16:51
    Тому що Маліна не є ключовим гравцем команди. От і все
    І сапата та фройлер не є основними гравцями
    Ссылка
    dudigo78
    online
    dudigo78, 17.10.2021 16:51
    -2
    Тому що Маліна не є ключовим гравцем команди. От і все
    Ссылка
    Empty
    online
    Empty, 17.10.2021 16:10
    -3
    Умник, 17.10.2021 15:45
    Для чего оскорбление?. Руслану это не поможет. В старте он не выйдет.
    Ти мав сказати про Андрія .. який з лавки не встає в Вест хемі .. якщо ж звісно попадає ще на ту лавку
    Ссылка
    serge_kr
    online
    serge_kr, 17.10.2021 15:27
    -11
    steelmaker, 17.10.2021 15:16
    Снова виноват Петраков?
    Виноват Ман Ю с которым через пару дней матч и Аталанта своих лучших игроков берегут, а не разбрасываются как это делает физрук - Петраков!
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