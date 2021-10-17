Без Малиновского. Руслан не попал в стартовый состав Аталанты

Украинский хавбек Руслан Малиновский не попал в стартовый состав «Аталанты» и матч чемпионата Италии против середняка «Эмполи» начнет на лавке запасных.
При этом Малиновский во время паузы на матчи сборных мог отдохнуть, так как не вызывался в национальную команду.
Малиновский в нынешнем сезоне провел 9 матчей и забил 1 гол.
Источник — Sport.ua
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