Михаил МУДРИК: «Мы с Неймаром похожи на поле»

Украинскому футболисту «Шахтера» нравится стиль игры бразильского форварда

  • 17.10.2021 13:44
  • 205 просмотров
  • 2 комментария
Михаил МУДРИК: «Мы с Неймаром похожи на поле»
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

20-летний украинский вингер «Шахтера» Михаил Мудрик поделился мнением о 29-летнем форварде ПСЖ и сборной Бразилии Неймаром.

- Тебя часто сравнивают с Неймаром. Откуда это пошло?
- Мне он нравится как футболист. Привлекает его стиль игры. Возможно, болельщики увидели сходство в нашей игре. Из его бытового стиля жизни я ничего не перенимал. На поле, возможно, мы похожи.

- У вас есть похожие навыки: классная техника, скорость, дриблинг. В тебе много чего бразильского.
- Я работаю над этим. На голову мне ничего не свалилось. Говорят, что бразильцы чуть ли не рождаются уже техничными. Мне же, чтобы играть как бразилец, нужно много работать.

Источник — BurBuzz

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zzg77
    online
    zzg77, 17.10.2021 13:58
    0
    Муґунот Уух, 17.10.2021 13:48
    во-во, Неймар - вылитый Мудрик
    Та куда там Неймару до Мудрика!!!
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    Муґунот Уух
    online
    Муґунот Уух, 17.10.2021 13:48
    0
    во-во, Неймар - вылитый Мудрик
    Ссылка
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