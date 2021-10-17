Михаил МУДРИК: «Мы с Неймаром похожи на поле»

20-летний украинский вингер «Шахтера» Михаил Мудрик поделился мнением о 29-летнем форварде ПСЖ и сборной Бразилии Неймаром.

- Тебя часто сравнивают с Неймаром. Откуда это пошло?

- Мне он нравится как футболист. Привлекает его стиль игры. Возможно, болельщики увидели сходство в нашей игре. Из его бытового стиля жизни я ничего не перенимал. На поле, возможно, мы похожи.

- У вас есть похожие навыки: классная техника, скорость, дриблинг. В тебе много чего бразильского.

- Я работаю над этим. На голову мне ничего не свалилось. Говорят, что бразильцы чуть ли не рождаются уже техничными. Мне же, чтобы играть как бразилец, нужно много работать.