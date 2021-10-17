ФОТО. Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Вы ходите — я летаю»

40-летний шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович восстановился после травмы и принял участие в поединке 8-го тура Серии А против «Вероны» (3:2).
«Вы ходите — я летаю», — прокомментировал Златан фото с матча.
Ибрагимович вышел на поле вместо Исмаэля Беннасера на 77-й минуте встречи.
Источник — Instagram
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