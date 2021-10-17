Сульшера не уволят с поста наставника Манчестер Юнайтед

48-летний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер не будет уволен со своего поста, несмотря на последние неудачи команды. Сульшер продолжает пользоваться поддержкой совета директоров.

В поединке 8-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Лестеру» со счетом 2:4.

После 8-ми сыгранных туров «красные дьяволы» занимают 5-е место в АПЛ, имея в активе 14 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 16-10.