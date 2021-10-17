Сульшера не уволят с поста наставника Манчестер Юнайтед

Главный тренер продолжает пользоваться поддержкой клубного руководства

  • 17.10.2021 12:53
  • 333 просмотра
  • 0 комментариев
Сульшера не уволят с поста наставника Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

48-летний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер не будет уволен со своего поста, несмотря на последние неудачи команды. Сульшер продолжает пользоваться поддержкой совета директоров.

В поединке 8-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Лестеру» со счетом 2:4.

После 8-ми сыгранных туров «красные дьяволы» занимают 5-е место в АПЛ, имея в активе 14 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 16-10.

Источник — The Athletic

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности