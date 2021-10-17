Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Скрипника есть отмазка»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о победе «Шахтера» над «Зарей» (6:1) в поединке 11-го тура УПЛ.

«Мне понравился матч. Мне даже понравилась «Заря», которая, проигрывая с таким счетом, продолжала идти вперед. «Шахтер» просто сейчас на ходу и сильнее. У Скрипника есть отмазка. У луганчан очень много травмированных, которых некем заменить. А футболисты донецкой команды выходят со скамейки и только усиливают игру.

Мне понравился футбол не потому, что было забито 7 голов. Игроки «Шахтера» просто все правильно делали на поле и играли красиво. Болельщикам, я уверен, все тоже понравилось», — сказал Леоненко.