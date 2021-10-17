Владимир МИКИТИН: «Выступление сборной Украины оцениваю на тройку»

Специалист поделился мнением об октябрьских матчах украинской национальной команды

  • 17.10.2021 11:45
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Владимир МИКИТИН: «Выступление сборной Украины оцениваю на тройку»
© УАФ

Известный украинский тренер Владимир Микитин поделился мнением об октябрьских матчах сборной Украины в отборе на ЧМ-2022. Украина на выезде обыграла Финляндию (2:1) и дома сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).

— По пятибалльной системе, как вы оцените выступление сборной Украины в октябрьских матчах?
— На тройку. Максимальный результат достигнут не был, что значительно снизило наши шансы на завоевание второго места в группе.

— Что вам не понравилось в действиях команды Александра Петракова?
— Реализация голевых моментов. Используй мы хоть половину из того, что было в том же матче с боснийцами при счете 1:0, вопрос о победителе поединка был бы снят досрочно.

— Были ли тренерские просчеты в игре с Боснией и Герцеговиной?
— К сожалению, без них не обошлось. В частности, те футболисты, которые вышли на замену, не усилили игру. Может, именно из-за этого и не удалось добыть максимальный результат.

— Кто, на ваш взгляд, был лучшим в составе «сине-желтых» в матчах с Финляндией и Боснией и Герцеговиной?
— Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Роман Яремчук.

— Сборная Украины займет второе место в группе?
— Главное, что шансы еще есть. И хотя теперь не все зависит от наших ребят, я считаю, что им под силу обыграть в заключительном матче боснийцев. Только во время подготовки к этому сражению Александру Петракову нужно будет серьезно поработать с подопечными над улучшением реализации голевых моментов и надежностью защиты. И тогда все должно получиться.

Источник — zbirna.com

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