ВИДЕО. Как украинский защитник Динамо Ордец забил Спартаку

Футболист открыл счет на 19-й минуте встречи

  • 17.10.2021 11:33
  • 1271 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. Как украинский защитник Динамо Ордец забил Спартаку
© ФК Динамо Москва. Иван Ордец

29-летний украинский центральный защитник московского «Динамо» Иван Ордец отметился забитым мячом в поединке 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2). Ордец открыл счет ударом головой на 19-й минуте встречи.

В текущем сезоне Ордец провел за «Динамо» 12 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

«Спартак» — «Динамо» — 2:2
Голы: Джикия, 87, Жиго, 90 — Ордец, 19, Тюкавин, 60

Источник — YouTube

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ol.Dk
    Ol.Dk, 17.10.2021 11:49
    +6
    Правильно написати, як бувший український футболіст, а зараз особа без роду і племені, зрадник і вихідець з даунецького шлюхтьора
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    cooperchack
    online
    cooperchack, 17.10.2021 12:20
    +2
    Ol.Dk, 17.10.2021 11:49
    Правильно написати, як бувший український футболіст, а зараз особа без роду і племені, зрадник і вихідець з даунецького шлюхтьора
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