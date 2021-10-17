ВИДЕО. Как украинский защитник Динамо Ордец забил Спартаку

29-летний украинский центральный защитник московского «Динамо» Иван Ордец отметился забитым мячом в поединке 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2). Ордец открыл счет ударом головой на 19-й минуте встречи.
В текущем сезоне Ордец провел за «Динамо» 12 матчей во всех турнирах, где забил один гол.
«Спартак» — «Динамо» — 2:2
Голы: Джикия, 87, Жиго, 90 — Ордец, 19, Тюкавин, 60
Источник — YouTube
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