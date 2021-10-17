8-й тур
Боруссия Д
3 : 1
Майнц
16.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Боруссия Д — Майнц — 3:1. Дубль Холанда! Видео голов и обзор матча

Хозяева одержали убедительную победу в поединке 8-го тура Бундеслиги

  • 17.10.2021 10:56
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Боруссия Д — Майнц — 3:1. Дубль Холанда! Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 8-го тура чемпионата Германии по футболу дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Майнц» со счетом 3:1. 21-летний форвард Эрлинг Холанд отметился дублем.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Боруссия» Дортмунд — «Майнц» — 3:1
Голы: Ройс, 3, Холанд, 54, с пенальти, 90 — Буркардт, 87

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
87' ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Буркардт (Майнц).
54' ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
3' ГОЛ ! Мяч забил Марко Ройс (Боруссия Д).

Источник — YouTube

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