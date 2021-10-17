В поединке 8-го тура чемпионата Германии по футболу дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Майнц» со счетом 3:1. 21-летний форвард Эрлинг Холанд отметился дублем.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Боруссия» Дортмунд — «Майнц» — 3:1
Голы: Ройс, 3, Холанд, 54, с пенальти, 90 — Буркардт, 87
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Буркардт (Майнц).
|54'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Ройс (Боруссия Д).
Источник — YouTube
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