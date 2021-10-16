Бундеслига. Дубль невероятного Холанда принес Боруссии победу над Майнцом

Состоялись пять матчей восьмого тура чемпионата Германии по футболу.
Дортмундская «Боруссия» в домашних стенах одолела «Майнц», Эрлинг Холанд забил 70-й гол за «шмелей» в 68 матчах.
«Фрайбург» и «РБ Лейпциг» поделили очки, победы добыли «Герта», «Бохум» и «Унион Берлин».
Чемпионат Германии. 8-й тур
«Боруссия Д» – «Майнц» – 3:1
Голы: 1:0 – 3 Ройс, 2:0 – 54, пенальти Холанд, 2:1 – 87 Буркардт, 3:1 – 90+4, Холанд
«Айнтрахт Ф» – «Герта» – 1:2
Голы: 0:1 – 7 Рихтер, 0:2 – 63 Эккеленкамп, 1:2 – 78, пенальти Пасиенсия.
«Унион Берлин» – «Вольфсбург» – 2:0
Голы: 1:0 – 49 Авонийи, 2:0 – 82 Беккер.
«Фрайбург» – «РБ Лейпциг» – 1:1
Голы: 0:1 – 32, пенальти Форсберг, 1:1 – 63 Чжон Ву Ен.
«Гройтер Фюрт» – «Бохум» – 0:1
Гол: 0:1 – 80 Лосилла.
Источник — Sport.ua
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