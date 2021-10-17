Александр ГОЛОВКО: «Луческу все показал заменой Супряги»

Экс-игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Головко прокомментировал победу киевской команды над «Львовом» (4:1) в поединке 11-го тура УПЛ.

«Победа «Динамо» заслуженная. Я бы отметил три вещи: первое — очень хорошее функциональное состояние команды; второе — замена Супряги, этим тренер все показал; третье — без травм сегодня.

Иногда в футболе так бывает, что 1:0 в нашу пользу хуже, чем 0:0. На полсекунды расслабляешься — и у ребят с лучшим исполнительским мастерством все получается. Первый гол забит очень быстро, замена на Гармаша... Я думаю, если бы первый тайм закончился 0:0, то «Динамо» додавило бы «Львов» функционально», — сказал Головко.