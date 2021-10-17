Александр ГОЛОВКО: «Луческу все показал заменой Супряги»

Специалист рассказал о победе «Динамо» над «Львовом» (4:1)

  • 17.10.2021 09:49
  • 2578 просмотров
  • 1 комментарий
Александр ГОЛОВКО: «Луческу все показал заменой Супряги»
© ФК Динамо Киев

Экс-игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Головко прокомментировал победу киевской команды над «Львовом» (4:1) в поединке 11-го тура УПЛ.

«Победа «Динамо» заслуженная. Я бы отметил три вещи: первое — очень хорошее функциональное состояние команды; второе — замена Супряги, этим тренер все показал; третье — без травм сегодня.

Иногда в футболе так бывает, что 1:0 в нашу пользу хуже, чем 0:0. На полсекунды расслабляешься — и у ребят с лучшим исполнительским мастерством все получается. Первый гол забит очень быстро, замена на Гармаша... Я думаю, если бы первый тайм закончился 0:0, то «Динамо» додавило бы «Львов» функционально», — сказал Головко.

Источник — Футбол 1/2/3

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 17.10.2021 10:34
    0
    Хотя бы Головко не позорился и не бахвалился высказываниями о якобы ЗАСЛУЖЕННОЙ победе над командой -аутсайдером , которая по функционалу и техническому оснащению явно для первой лиги.
    Ну а так не мешало -бы помнить народную мудрость:
    Молодец против овец, а против Баварии- молодца и сам как овца
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