Александр ГОЛОВКО: «Луческу все показал заменой Супряги»

Экс-игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Головко прокомментировал победу киевской команды над «Львовом» (4:1) в поединке 11-го тура УПЛ.
«Победа «Динамо» заслуженная. Я бы отметил три вещи: первое — очень хорошее функциональное состояние команды; второе — замена Супряги, этим тренер все показал; третье — без травм сегодня.
Иногда в футболе так бывает, что 1:0 в нашу пользу хуже, чем 0:0. На полсекунды расслабляешься — и у ребят с лучшим исполнительским мастерством все получается. Первый гол забит очень быстро, замена на Гармаша... Я думаю, если бы первый тайм закончился 0:0, то «Динамо» додавило бы «Львов» функционально», — сказал Головко.
Источник — Футбол 1/2/3
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Ну а так не мешало -бы помнить народную мудрость:
Молодец против овец, а против Баварии- молодца и сам как овца
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