Максим ФЕЩУК: «Динамо легко взяло три очка. О Львове сказать нечего»

Специалист подвел итоги поединка 11-го тура УПЛ

  • 17.10.2021 09:20
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Максим ФЕЩУК: «Динамо легко взяло три очка. О Львове сказать нечего»
© ФК Динамо Киев

Бывший футболист «Карпат», «Таврии», киевского «Арсенала» и других украинских клубов Максим Фещук прокомментировал победу «Динамо» над «Львовом» (4:1) в поединке 11-го тура УПЛ.

«Даже не знаю, что сказать. «Динамо» как-то очень легко взяло три очка. О «Львове» нечего даже сказать. Такое ощущение, что был не матч УПЛ, а какая-то товарищеская или контрольная игра перед матчем еврокубков.

По ФК «Львов» я вообще не понял, что они готовили две недели. У них нет сборников. На мой взгляд, сейчас такой уровень футболистов в этой команде, что она ничего не может навязать клубу «Динамо», — сказал Фещук.

Источник — Футбол 1/2/3

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