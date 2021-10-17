Ювентус – Рома. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 8-го тура итальянской Серии А «Ювентус» – «Рома».

«Ювентус» после поражения от «Наполи» (1:2) в шести матчах кряду не проигрывает (5 побед и 1 ничья). «Рома» после поражения в дерби от «Лацио» (2:3) победила в Лиге конференций «Зарю» (3:0), а также оказалась сильнее «Эмполи» (2:0).

В турнирной таблице Серии А «Ювентус» с 11 очками идет на 7 месте. «Рома» с 15 баллами в активе расположилась на 4 позиции.

В своей истории команды играли 177 раз. 84 раза победила «Старая Синьора», 41 раз брала верх римская команда и 52 встречи завершались вничью.

Нас ожидает дерби Серии А. Хорошая игра будет. Поставлю, что в этом матче будет результативная ничья», - сказал Бартулович.

Матч «Ювентус» – «Рома» состоится 17-го октября. Начало встречи в 21:45.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».