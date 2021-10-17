Барселона – Валенсия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 9-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Валенсия».

«После победы над «Леванте» (3:0) «Барселона» проиграла два матча кряду. Сначала каталонцы уступили в Лиге чемпионов «Бенфике» (0:3), а затем в матче чемпионата Испании команда Кумана проиграла «Атлетико» в Мадриде (0:2). «Валенсия» после поражения от «Севильи» (1:3) два матча сыграла вничью. Сначала «летучие мыши» расписали мировую 1:1 с «Атлетиком», а затем счет 0:0 был зафиксирован в поединке против «Кадиса».

В турнирной таблице Примеры команды находятся по соседству. У обоих команд по 12 очков, как, собственно, и у «Бетиса». Эти клубы занимают места с 8-го по 10-е.

«Барселоне» уже нужно просыпаться. В домашней игре с «Валенсией» «блаугранас» будет непросто, но поставлю на победу «Барсы», - сказал Бартулович.

Матч «Барселона» – «Валенсия» состоится 17-го октября. Начало встречи в 22:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».