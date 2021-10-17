Индиан-Уэллс (АТР). Стала известна пара финалистов

На турнире АТР в Индиан-Уэллсе (США) состоялись полуфинальные матчи. В первом полуфинале британец Кэмерон Норри одолел болгарина Григора Димитрова.
Вторым финалистом стал грузин Николоз Басилашвили, который обыграл американца Тэйлора Фрица.
1/2 финала
Григор Димитров (Болгария, 28) – Кэмерон Норри (Великобритания, 26) – 2:6, 4:6
Тэйлор Харри Фриц (США, 39) – Николоз Басилашвили (Грузия, 36) – 6:7(5), 3:6
Ранее определились финалистки турнира в Индиан-Уэллсе у женщин.
Источник — Sport.ua
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