Остап МАРКЕВИЧ: «Опыт играет большую роль на таком уровне»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич дал свою оценку поражению азовцев в матче против «Металлиста 1925» (1:2).

«Какой может быть комментарий… Вместо того, чтобы выиграть с преимуществом в 2-3 мяча, мы проиграли. Это очередное подтверждение того, что опыт играет большую роль на таком уровне. Чтобы реализовывать моменты необходима, как говорят, «набитая нога». У нас же молодые ребята. 6 игроков играли за юношескую сборную Украины – они сыграли 3 матча на хорошем уровне, преодолели тысячи километров. Поздравляю их и всю сборную с выходом в следующий раунд. И тому же Марку Мампасси не хватило где-то свежести, поэтому пришлось делать в перерыве замену. Будем работать дальше, и воспитывать молодежь для украинского футбола.

Молодые ребята еще находятся в процессе футбольного взросления. И сейчас мы, и болельщики и клуб, являемся свидетелями этого процесса. Если они поймут что нужно тяжело работать, значит будут играть в большом футболе. Если нет – то уже ничего не сделаешь».