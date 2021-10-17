Остап МАРКЕВИЧ: «Опыт играет большую роль на таком уровне»

Главный тренер «Мариуполя» прокомментировал поражение в матче с «Металлистом 1925»

  • 17.10.2021 01:04
  • 90 просмотров
  • 0 комментариев
Остап МАРКЕВИЧ: «Опыт играет большую роль на таком уровне»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич дал свою оценку поражению азовцев в матче против «Металлиста 1925» (1:2).

«Какой может быть комментарий… Вместо того, чтобы выиграть с преимуществом в 2-3 мяча, мы проиграли. Это очередное подтверждение того, что опыт играет большую роль на таком уровне. Чтобы реализовывать моменты необходима, как говорят, «набитая нога». У нас же молодые ребята. 6 игроков играли за юношескую сборную Украины – они сыграли 3 матча на хорошем уровне, преодолели тысячи километров. Поздравляю их и всю сборную с выходом в следующий раунд. И тому же Марку Мампасси не хватило где-то свежести, поэтому пришлось делать в перерыве замену. Будем работать дальше, и воспитывать молодежь для украинского футбола.

Молодые ребята еще находятся в процессе футбольного взросления. И сейчас мы, и болельщики и клуб, являемся свидетелями этого процесса. Если  они поймут что нужно тяжело работать, значит будут играть в большом футболе. Если нет – то уже ничего не сделаешь».

Источник — ФК Мариуполь

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности