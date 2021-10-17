В воскресенье, 17 октября, состоится матч девятого тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют каталонская «Барселона» и «Валенсия».
Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу», стартовый свисток Хесуса Хиля Мансано прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Барселона – Валенсия. Прогноз на матч чемпионата Испании
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Источник — Sport.ua
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