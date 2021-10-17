В воскресенье, 17 октября, состоится матч девятого тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют каталонская «Барселона» и «Валенсия».

Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу», стартовый свисток Хесуса Хиля Мансано прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Барселона – Валенсия. Прогноз на матч чемпионата Испании

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.