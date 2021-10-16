Сергей КУЗНЕЦОВ: «Колос явно слабее себя прошлогоднего образца»

И.о. главного тренера ковалевского клуба – о поражении «Днепру-1»

  • 16.10.2021 23:36
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Сергей КУЗНЕЦОВ: «Колос явно слабее себя прошлогоднего образца»
© СК Днепр-1. Сергей Кузнецов

Исполняющий обязанности главного тренера ковалевского «Колоса» Сергей Кузнецов прокомментировал поражение в матче с «Днепром-1» (0:2).
 
- Для нас это была вполне заслуженная поражение. Сегодняшний матч мы провели плохо и в дальнейшем будем делать серьезные выводы по этой игре. Это все, что можно сказать.
 
- Что у вас сегодня пошло не так?
- К сожалению, у нас весь этот сезон, от первого матча и до сегодняшней встречи - все у нас идет не так. Мы стараемся с этим всем разобраться и исправить ситуацию. Моментами у нас становится лучше и мы начинаем демонстрировать хорошую игру, но такие матчи, как сегодняшний, нам полностью не удаются. Повторюсь, что мы будем делать из этого определенные выводы и принимать какие-то меры.
 
- Каким вы видите путь выхода из кризиса?
- Все-таки некоторый прогресс есть, и мы постепенно выползаем из того состояния, что у нас было. Но на сегодняшний момент мы не в состоянии бороться с «Днепром-1» ни равных, и игра это показала. Были разные периоды в небольшом истории «Колоса», и были у нас тут хорошие игры. Но сейчас время несколько другое. Сегодня «Колос» явно слабее себя прошлогоднего образца, и это всем понятно, и нам в том числе. Но считаю, что у клуба есть ресурсы и понимание, как исправить эту ситуацию, чтобы «Колос» снова вернулся к тому состоянию, которое было у команды два последних года.

Источник — СК Днепр-1

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