Сергей КУЗНЕЦОВ: «Колос явно слабее себя прошлогоднего образца»

Исполняющий обязанности главного тренера ковалевского «Колоса» Сергей Кузнецов прокомментировал поражение в матче с «Днепром-1» (0:2).



- Для нас это была вполне заслуженная поражение. Сегодняшний матч мы провели плохо и в дальнейшем будем делать серьезные выводы по этой игре. Это все, что можно сказать.



- Что у вас сегодня пошло не так?

- К сожалению, у нас весь этот сезон, от первого матча и до сегодняшней встречи - все у нас идет не так. Мы стараемся с этим всем разобраться и исправить ситуацию. Моментами у нас становится лучше и мы начинаем демонстрировать хорошую игру, но такие матчи, как сегодняшний, нам полностью не удаются. Повторюсь, что мы будем делать из этого определенные выводы и принимать какие-то меры.



- Каким вы видите путь выхода из кризиса?

- Все-таки некоторый прогресс есть, и мы постепенно выползаем из того состояния, что у нас было. Но на сегодняшний момент мы не в состоянии бороться с «Днепром-1» ни равных, и игра это показала. Были разные периоды в небольшом истории «Колоса», и были у нас тут хорошие игры. Но сейчас время несколько другое. Сегодня «Колос» явно слабее себя прошлогоднего образца, и это всем понятно, и нам в том числе. Но считаю, что у клуба есть ресурсы и понимание, как исправить эту ситуацию, чтобы «Колос» снова вернулся к тому состоянию, которое было у команды два последних года.