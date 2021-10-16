Олег ФЕДОРЧУК: «Карьере Супряги в Динамо конец»

Украинский тренер Олег Федорчук считает, что Владислав Супряга не заиграет в «Динамо».



– То, что Луческу заменил Супрягу в первом тайме – это конец его карьере?

– Если говорить о карьере футболиста в средней команде, то это только начало. Если говорить о футболисте в команде уровня «Динамо» и «Шахтера» — это конец. Он рано попал в топовый клуб, ему надо еще трудиться и приобрести тот багаж, который даст ему уверенность. Он немного скован. В «Днепре-1» он был на своем уровне, у него иногда получались неплохие игры. Несоответствие уровня сковывает футболиста и при видимой старательности у него не получается. Часто бывает так, что за внешней старательностью мы не видим его внутреннюю неуверенность. Она чувствуется в принятии решений, слишком медленно он принимает решения.



Он не предугадывает ситуации, он не играет. Он принимает решения очень простые, а футбол — это игра, в которой во главу угла ставится принятие решений. Всегда из 4-5 вариантов хороших классный футболист выбирает лучший вариант, средний футболист выбирает через раз, а Супряга относится к средним футболистам как раз в контексте принятия решений. Даже сегодня мяч отскочил от вратаря — пустые ворота, а он не был готов. И это нападающий.



Карьере ничего не грозит, просто амбиции надо поумерить.



– Будут ли у Супряги шансы, когда вернутся Беседин, Рамирес и Шкурин?

– Нет. Шкурин ему не конкурент, потому что они примерно одного уровня. Гармаш доказывает и деклассирует его. Гармаш, которого три года назад фактически списали.



Шансы в «Динамо» у него, может, будут, у нас есть эпидемия и разные травмы. Всегда не надо опускать руки, но мы же видим массу примеров, тот же Тымчик, тот же Петраков не опустил руки. Не нужно как Милевский и Алиев опускать руки.



Жалко, конечно, но мудрость, ум и хитрость вроде похожи. Ну схитрили и подписали контракт, ну и что. А мудрость — это как раз вести игрока, — сказал Федорчук.

