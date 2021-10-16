Олег ФЕДОРЧУК: «Карьере Супряги в Динамо конец»

Украинский тренер – провальном матче Владислава

  • 16.10.2021 23:10
  • 2695 просмотров
  • 3 комментария
Олег ФЕДОРЧУК: «Карьере Супряги в Динамо конец»
© ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Украинский тренер Олег Федорчук считает, что Владислав Супряга не заиграет в «Динамо».
 
– То, что Луческу заменил Супрягу в первом тайме – это конец его карьере?
– Если говорить о карьере футболиста в средней команде, то это только начало. Если говорить о футболисте в команде уровня «Динамо» и «Шахтера» — это конец. Он рано попал в топовый клуб, ему надо еще трудиться и приобрести тот багаж, который даст ему уверенность. Он немного скован. В «Днепре-1» он был на своем уровне, у него иногда получались неплохие игры. Несоответствие уровня сковывает футболиста и при видимой старательности у него не получается. Часто бывает так, что за внешней старательностью мы не видим его внутреннюю неуверенность. Она чувствуется в принятии решений, слишком медленно он принимает решения.
 
Он не предугадывает ситуации, он не играет. Он принимает решения очень простые, а футбол — это игра, в которой во главу угла ставится принятие решений. Всегда из 4-5 вариантов хороших классный футболист выбирает лучший вариант, средний футболист выбирает через раз, а Супряга относится к средним футболистам как раз в контексте принятия решений. Даже сегодня мяч отскочил от вратаря — пустые ворота, а он не был готов. И это нападающий.
 
Карьере ничего не грозит, просто амбиции надо поумерить.
 
– Будут ли у Супряги шансы, когда вернутся Беседин, Рамирес и Шкурин?
– Нет. Шкурин ему не конкурент, потому что они примерно одного уровня. Гармаш доказывает и деклассирует его. Гармаш, которого три года назад фактически списали.
 
Шансы в «Динамо» у него, может, будут, у нас есть эпидемия и разные травмы. Всегда не надо опускать руки, но мы же видим массу примеров, тот же Тымчик, тот же Петраков не опустил руки. Не нужно как Милевский и Алиев опускать руки.
 
Жалко, конечно, но мудрость, ум и хитрость вроде похожи. Ну схитрили и подписали контракт, ну и что. А мудрость — это как раз вести игрока, — сказал Федорчук.
 

Источник — FanDay

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    BekXan
    BekXan, 16.10.2021 23:26
    +1
    Про Кулача лучшего форварда прошлого чемпионта лучше вообще не упоминать..Все футболисты хотят играть в топ клубах.Но лишь малая часть доказывают что они уровень и ещё малая часть понимают что они несмогут.Остальный уверены что они достойны но они ноль провал лишь бы попасть и лупонуть контракт и вписать в историю что типа был или играл пару игр.Сколько уже таких было в Динамо....Да и не только в Динамо таких примеров куча.Показал себя подписали а на деле пустышка.
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    IronValdemar
    online
    IronValdemar, 17.10.2021 00:18
    0
    В Бельгії може розкритись. Краще ще з початку сезону було віддати в оренду Дніпру.
    В людини є потенціал, що він і доводив раніше. Просто ДК не його команда.
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    dd dent
    online
    dd dent, 16.10.2021 23:45
    -1
    Не тот уровень упл нынче, не тот уровень соперников, не тот уровень ДК, увы и его не этот уровень, возможно играй ДК по др. схемам и тд он и заиграл бы, но реальность такова попади в ДК он времен других (даже не знаю каких именно почти всегда напы были приличные), то и в второй команде не смог бы ничего, а в первую и не попал бы никак
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