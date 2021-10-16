В матче со «Львовом» (4:1) «Динамо» одержало 12-ю крупную волевую победу в чемпионатах Украины. Больше разгромов соперникам, уступая им по ходу встречи, нанес только «Шахтер» - 13. Пять викторий киевляне отпраздновали дома и семь - в гостях. 4 раза динамовцы добивались успеха под руководством Валерия Лобановского, по 2 - Анатолия Демьяненко и Сергея Реброва, по 1 - Олега Лужного, Мирчи Луческу, Юрия Семина и Александра Хацкевича.
К слову, крупная волевая победа «Динамо» стала 20-й для гостей в истории УПЛ.
Все крупные волевые победы «Динамо» в чемпионатах Украины
|
|
Дата
|
Тренер «Динамо»
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
16.05.1997
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Кремень (г)
|
4:1
|
2.
|
30.05.1997
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Звезда (д)
|
6:1
|
3.
|
08.08.1997
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Ворскла (г)
|
4:1
|
4.
|
21.06.1999
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Нива Т (г)
|
5:1
|
5.
|
17.11.2006
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Арсенал (д)
|
5:2
|
6.
|
19.08.2007
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Карпаты (д)
|
7:3
|
7.
|
01.12.2007
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
Черноморец (д)
|
5:2
|
8.
|
03.05.2008
|
Юрий СЕМИН
|
Закарпатье (г)
|
4:1
|
9.
|
26.11.2016
|
Сергей РЕБРОВ
|
Волынь (г)
|
4:1
|
10.
|
02.04.2017
|
Сергей РЕБРОВ
|
Александрия (г)
|
4:1
|
11.
|
03.12.2017
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Мариуполь (д)
|
5:1
|
12.
|
16.10.2021
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Львов (г)
|
4:1
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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