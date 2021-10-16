В матче со «Львовом» (4:1) «Динамо» одержало 12-ю крупную волевую победу в чемпионатах Украины. Больше разгромов соперникам, уступая им по ходу встречи, нанес только «Шахтер» - 13. Пять викторий киевляне отпраздновали дома и семь - в гостях. 4 раза динамовцы добивались успеха под руководством Валерия Лобановского, по 2 - Анатолия Демьяненко и Сергея Реброва, по 1 - Олега Лужного, Мирчи Луческу, Юрия Семина и Александра Хацкевича.

К слову, крупная волевая победа «Динамо» стала 20-й для гостей в истории УПЛ.

Все крупные волевые победы «Динамо» в чемпионатах Украины