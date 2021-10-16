Динамо одержало 12-ю крупную волевую победу в чемпионатах Украины

Киевляне стали авторами 20-го в истории УПЛ волевого разгрома, нанесенного гостями

  • 16.10.2021 22:37
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Динамо одержало 12-ю крупную волевую победу в чемпионатах Украины
© ФК Динамо

В матче со «Львовом» (4:1) «Динамо» одержало 12-ю крупную волевую победу в чемпионатах Украины. Больше разгромов соперникам, уступая им по ходу встречи, нанес только «Шахтер» - 13. Пять викторий киевляне отпраздновали дома и семь - в гостях. 4 раза динамовцы добивались успеха под руководством Валерия Лобановского, по 2 - Анатолия Демьяненко и Сергея Реброва, по 1 - Олега Лужного, Мирчи Луческу, Юрия Семина и Александра Хацкевича.

К слову, крупная волевая победа «Динамо» стала 20-й для гостей в истории УПЛ.

Все крупные волевые победы «Динамо» в чемпионатах Украины

 

Дата

Тренер «Динамо»

Соперник

Счет

1.

16.05.1997

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Кремень (г)

4:1

2.

30.05.1997

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Звезда (д)

6:1

3.

08.08.1997

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Ворскла (г)

4:1

4.

21.06.1999

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Нива Т (г)

5:1

5.

17.11.2006

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Арсенал (д)

5:2

6.

19.08.2007

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Карпаты (д)

7:3

7.

01.12.2007

Олег ЛУЖНЫЙ

Черноморец (д)

5:2

8.

03.05.2008

Юрий СЕМИН

Закарпатье (г)

4:1

9.

26.11.2016

Сергей РЕБРОВ

Волынь (г)

4:1

10.

02.04.2017

Сергей РЕБРОВ

Александрия (г)

4:1

11.

03.12.2017

Александр ХАЦКЕВИЧ

Мариуполь (д)

5:1

12.

16.10.2021

Мирча ЛУЧЕСКУ

Львов (г)

4:1

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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