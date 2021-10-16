Буяльский и Гармаш отпраздновали голевые юбилеи

В матче со «Львовом» (4:1) Виталий Буяльский забил 50-й мяч в карьере. 47 раз он отличился за «Динамо», 3 - за «Говерлу». 35 голов Буяльский записал в свой актив в УПЛ, 13 - в еврокубках, по 1 - в Кубке и Суперкубке Украины. Чаще других Виталий заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Ворсклы» - 7 раз, «Александрии», «Зари» и «Львова» - по 4.

Юбиляром в поединке с сине-золотыми стал и Денис Гармаш, который также забил 50-й мяч в карьере: 31 в чемпионатах Украины, по 8 - в Кубке Украины и еврокубках, 1 - в Суперкубке Украины. Больше всего голов он наколотил «Александрии» и «Заре» - по 4.

К слову, памятной оказалась игра со «Львовом» для еще одного игрока киевлян - Виктора Цыганкова, проведшего 50-й матч за «Динамо» в качестве капитана (ЧУ - 39, КУ - 3, СК - 1, ЕК - 7).