Металлист 1925 добыл одну из самых медленных волевых побед в истории УПЛ

В матче с «Мариуполем» (2:1) «Металлист 1925» одержал первую волевую победу в гостях в элитном дивизионе. При этом, чтобы выйти вперед после пропущенного в начале встречи гола, харьковчанам понадобилось 87 минут. В истории чемпионатов Украины дольше отыгрывались только «Ворскла» в гостевом поединке с «Черноморцем» в сезоне-2018/19 и запорожский «Металлург» в домашнем матче с «Арсеналом» в сезоне-2008/09.

Самые медленные отыгрыши при волевых победах в чемпионатах Украины