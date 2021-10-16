Металлист 1925 добыл одну из самых медленных волевых побед в истории УПЛ

Чтобы выйти вперед после пропущенного гола, харьковчанам понадобилось 87 минут

  • 16.10.2021 22:15
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Металлист 1925 добыл одну из самых медленных волевых побед в истории УПЛ
© ФК Металлист 1925. Марлисон

В матче с «Мариуполем» (2:1) «Металлист 1925» одержал первую волевую победу в гостях в элитном дивизионе. При этом, чтобы выйти вперед после пропущенного в начале встречи гола, харьковчанам понадобилось 87 минут. В истории чемпионатов Украины дольше отыгрывались только «Ворскла» в гостевом поединке с «Черноморцем» в сезоне-2018/19 и запорожский «Металлург» в домашнем матче с «Арсеналом» в сезоне-2008/09.

Самые медленные отыгрыши при волевых победах в чемпионатах Украины

Время

Клуб

Дата

Соперник

Пропустили

Вышли вперед

Счет

89’

Ворскла

27.04.2019

Черноморец (г)

2’

90+1’

2:1

88’

Металлург З

01.11.2008

Арсенал (д)

4’

90+2’

2:1

87’

Металлург Д

26.09.2011

Карпаты (д)

3’

90’

2:1

87’

Металлист 1925

16.10.2021

Мариуполь (г)

3’

90’

2:1

86’

Шахтер

24.04.1999

Днепр (г)

1’

87 ‘

2:1

86’

ЦСКА

09.05.1999

Металлург Д (д)

4’

90’

2:1

86’

Волынь

26.07.2014

Ильичевец (д)

6’

90+2’

2:1

85’

Севастополь

27.10.2013

Волынь (д)

9’

90+4’

2:1

84’

Шахтер

29.07.2017

Сталь Км (г)

9’

90+5’

2:1

82’

Звезда

17.04.1999

Шахтер (г)

7’

89’

2:1

82’

Прикарпатье

18.05.1999

Металлург Д (д)

4’

86’

2:1

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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