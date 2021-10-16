Металлист 1925 добыл одну из самых медленных волевых побед в истории УПЛ

В матче с «Мариуполем» (2:1) «Металлист 1925» одержал первую волевую победу в гостях в элитном дивизионе. При этом, чтобы выйти вперед после пропущенного в начале встречи гола, харьковчанам понадобилось 87 минут. В истории чемпионатов Украины дольше отыгрывались только «Ворскла» в гостевом поединке с «Черноморцем» в сезоне-2018/19 и запорожский «Металлург» в домашнем матче с «Арсеналом» в сезоне-2008/09.
Самые медленные отыгрыши при волевых победах в чемпионатах Украины
|
Время
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Пропустили
|
Вышли вперед
|
Счет
|
89’
|
Ворскла
|
27.04.2019
|
Черноморец (г)
|
2’
|
90+1’
|
2:1
|
88’
|
Металлург З
|
01.11.2008
|
Арсенал (д)
|
4’
|
90+2’
|
2:1
|
87’
|
Металлург Д
|
26.09.2011
|
Карпаты (д)
|
3’
|
90’
|
2:1
|
87’
|
Металлист 1925
|
16.10.2021
|
Мариуполь (г)
|
3’
|
90’
|
2:1
|
86’
|
Шахтер
|
24.04.1999
|
Днепр (г)
|
1’
|
87 ‘
|
2:1
|
86’
|
ЦСКА
|
09.05.1999
|
Металлург Д (д)
|
4’
|
90’
|
2:1
|
86’
|
Волынь
|
26.07.2014
|
Ильичевец (д)
|
6’
|
90+2’
|
2:1
|
85’
|
Севастополь
|
27.10.2013
|
Волынь (д)
|
9’
|
90+4’
|
2:1
|
84’
|
Шахтер
|
29.07.2017
|
Сталь Км (г)
|
9’
|
90+5’
|
2:1
|
82’
|
Звезда
|
17.04.1999
|
Шахтер (г)
|
7’
|
89’
|
2:1
|
82’
|
Прикарпатье
|
18.05.1999
|
Металлург Д (д)
|
4’
|
86’
|
2:1
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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