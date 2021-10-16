Цуренко стартовала с победы в квалификации турнира в Москве

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№149 WTA) стартовала с победы в квалификации турнира WTA 500 в Москве.
В полуфинале отбора украинка, посеянная под 9-м номером, обыграла Ребекку Шрамкову из Словакии (№177 WTA).
Кубок Кремля. Полуфинал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 6:2, 7:5
Далее по сетке пятая сеяная Анна-Лена Фридзам из Германии (№133 WTA).
Источник — Sport.ua
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