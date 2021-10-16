Цуренко стартовала с победы в квалификации турнира в Москве

Леся будет сражаться за путевки в основу

  • 16.10.2021 22:22
  • 379 просмотров
  • 3 комментария
Цуренко стартовала с победы в квалификации турнира в Москве
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№149 WTA) стартовала с победы в квалификации турнира WTA 500 в Москве.
 
В полуфинале отбора украинка, посеянная под 9-м номером, обыграла Ребекку Шрамкову из Словакии  (№177 WTA).
 
Кубок Кремля. Полуфинал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 6:2, 7:5
 
Далее по сетке пятая сеяная Анна-Лена Фридзам из Германии (№133 WTA).

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 16.10.2021 22:55
    -1
    Конченое.
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    Spectra
    Spectra, 16.10.2021 22:56
    -2
    Была в шаге от провала, проиграла бы, если бы был 3 сет! Дальше будет по сложнее, если со здоровьем все хорошо, должна спокойно проходит А из вариантов на основу, только Даяна или квалифаер, по силам пройди, а остальние соперники непроходимые!
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    Руслан Шевченко
    online
    Руслан Шевченко, 16.10.2021 22:25
    -4
    Клюгере, молодец!!!
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