Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Думаю, я не разочаровал Луческу»

Автор первого забитого мяча в ворота «Львова» Виталий Буяльский прокомментировал победу динамовцев в выездном поединке со счетом 4:1.

- Виталий, твоя сегодняшняя игра показала, что ты полностью восстановился. А как сам чувствуешь?

- Пропустил большой период времени, поэтому пока ещё немного тяжело. Но через игры, тренировки буду набирать форму.

- Мистер сказал, что ты и Миколенко провели всего несколько тренировок. Этого хватило для того, чтобы сегодня провести полный матч.

- Я рад, что Мистер доверил мне сыграть весь матч, учитывая, что я всего три дня тренировался с командой. Но он мне доверил. Он спрашивал меня во время игры, как себя чувствую, ничего ли меня не беспокоит. Думаю, я его не разочаровал.

- Первый гол «Динамо» стал результатом вашей связки с Миколенко, игроков, которые восстановились и не ездили в сборную. Было время наиграть комбинацию?

- Да, мы наигрывали эти комбинации, но поле не позволяло делать то, что мы хотели. Вся игра низом, но не всегда получалось, потому что мяч дробил, тяжело было принимать мяч. Так получилось, что Миколенко дал передачу не низом, я принял и ударил.

- В чем секрет голевой феерии Дениса Гармаша? Это новый бомбардир?

- Надеюсь. Он молодец, забивает исправно. Главное, чтобы не останавливался и продолжал так же и дальше работать.

- Гол Шепелева и Цыганкова стал результатом сыгранности и скорости, которая впечатляет...

- Если есть свободные зоны, нужно двигаться с мячом и отдавать передачи. Так и получилось: Шепелев быстро двигался с мячом, затем отдал Вите, а тот здорово пробил.

- Традиционно матчи после игр сборных даются непросто. После пропущенного пенальти появилась нервозность.

- Да, у нас не все получалось в начале игры, потому что к полю не привыкли, мяч другой и дробил. Поэтому нам тяжело было вскрывать оборону соперника. Хорошо, что мы быстро отыгрались. Затем мы уже уверенно играли и знали, что выиграем.

- Впереди матч с «Барселоной». Готовы к нему?

- Сегодня нужно прилететь в Киев, завтра - восстановиться, а с понедельника готовиться к этой игре.