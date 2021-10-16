Мариуполь забил 700-й мяч в чемпионатах Украины

Гол Андрея Кулакова в матче с «Металлистом 1925» (1:2) стал 700-м для «Мариуполя» в чемпионатах Украины. 418 мячей оранжево-синие забили дома, 282 - в гостях. Посильную лепту в юбилей внесли 128 футболистов мариупольцев и 17 игроков соперников, совершивших «самострел» по своим воротам.
Список лучших бомбардиров азовцев возглавляют Константин Бабич - 44 гола, Александр Рыкун - 29, Константин Ярошенко - 27 и Руслан Фомин - 25.
Юбилейные голы «Мариуполя» в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
13.07.1997
|
Константин ПИНЧУК
|
Ворскла (д)
|
57' (0:2)
|
2:5
|
100-й
|
04.06.1999
|
Владимир АНИКЕЕВ
|
Таврия (д)
|
52' (3:0)
|
4:1
|
200-й
|
04.05.2003
|
Дмитрий ЕСИН
|
Металлист (г)
|
64' (1:0)
|
1:0
|
300-й
|
08.12.2005
|
Руслан ЛЕВИГА
|
Черноморец (г)
|
15' (1:0)
|
2:1
|
400-й
|
17.07.2010
|
Константин ЯРОШЕНКО
|
Ворскла (г)
|
71' (3:0)
|
3:1
|
500-й
|
13.07.2013
|
Руслан ФОМИН
|
Металлург З (г)
|
20' (1:0)
|
1:0
|
600-й
|
30.09.2018
|
Владислав ВАКУЛА
|
Черноморец (г)
|
69' (1:0)
|
1:0
|
700-й
|
16.10.2021
|
Андрей КУЛАКОВ
|
Металлист 1925 (д)
|
3' (1:0)
|
1:2
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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