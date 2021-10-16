Мариуполь забил 700-й мяч в чемпионатах Украины

Автором юбилейного гола стал Андрей Кулаков

  • 16.10.2021 22:02
  • 59 просмотров
  • 0 комментариев
Мариуполь забил 700-й мяч в чемпионатах Украины
© ФК Мариуполь. Андрей Кулаков

Гол Андрея Кулакова в матче с «Металлистом 1925» (1:2) стал 700-м для «Мариуполя» в чемпионатах Украины. 418 мячей оранжево-синие забили дома, 282 - в гостях. Посильную лепту в юбилей внесли 128 футболистов мариупольцев и 17 игроков соперников, совершивших «самострел» по своим воротам.

Список лучших бомбардиров азовцев возглавляют Константин Бабич - 44 гола, Александр Рыкун - 29, Константин Ярошенко - 27 и Руслан Фомин - 25.

Юбилейные голы «Мариуполя» в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Игрок

Соперник

Минута

Счет

1-й

13.07.1997

Константин ПИНЧУК

Ворскла (д)

57' (0:2)

2:5

100-й

04.06.1999

Владимир АНИКЕЕВ

Таврия (д)

52' (3:0)

4:1

200-й

04.05.2003

Дмитрий ЕСИН

Металлист (г)

64' (1:0)

1:0

300-й

08.12.2005

Руслан ЛЕВИГА

Черноморец (г)

15' (1:0)

2:1

400-й

17.07.2010

Константин ЯРОШЕНКО

Ворскла (г)

71' (3:0)

3:1

500-й

13.07.2013

Руслан ФОМИН

Металлург З (г)

20' (1:0)

1:0

600-й

30.09.2018

Владислав ВАКУЛА

Черноморец (г)

69' (1:0)

1:0

700-й

16.10.2021

Андрей КУЛАКОВ

Металлист 1925 (д)

3' (1:0)

1:2

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности