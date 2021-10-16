ВИДЕО. Кто прав? Большой скандал в матче Лацио – Интер

На 81-й минуте матча восьмого тура «Лацио» – «Интер» (3:1) римляне забили победный гол, после которого на поле началась заварушка.
Дело в том, что Чиро Иммобиле с Фелипе Андерсоном разогнали атаку в то время как Федерико Ди Марко лежал на газоне в центре поля после столкновения с соперником.
Стоит отметить, что Ди Марко оказался в горизонтальном положении еще во время атаки «Интера», которая завершилась ударом Лаутаро Мартинеса, поэтому претензии миланского клуба выглядят немного странно.
Источник — Sport.ua
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