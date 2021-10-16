ВИДЕО. Кто прав? Большой скандал в матче Лацио – Интер

Футболисты миланского клуба уверены, что соперники поступили подло

  • 16.10.2021 21:52
  • 3812 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Кто прав? Большой скандал в матче Лацио – Интер
© Getty Images/Global Images Ukraine

На 81-й минуте матча восьмого тура «Лацио» – «Интер» (3:1) римляне забили победный гол, после которого на поле началась заварушка.
 
Дело в том, что Чиро Иммобиле с Фелипе Андерсоном разогнали атаку в то время как Федерико Ди Марко лежал на газоне в центре поля после столкновения с соперником. 
 
Стоит отметить, что Ди Марко оказался в горизонтальном положении еще во время атаки «Интера», которая завершилась ударом Лаутаро Мартинеса, поэтому претензии миланского клуба выглядят немного странно.
 

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
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    konstantinpraha
    online
    konstantinpraha, 16.10.2021 22:10
    +3
    Все гуд! Если бы забил Интер - скандала бы не рисовали, а так... Это вам не гол Луиса адриано, когда вся команда соперника остановилась. Арбитр дал продолжить, значит будьте бобры и отзащищаться.
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    manticora1990
    online
    manticora1990, 16.10.2021 21:54
    +3
    Никакого скандала не увидела!!! все нормально!! так бывает.. захотели выбили захотели нет!!! в Правилах такого нет что нужно выбивать мяч!!
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    manticora1990
    online
    manticora1990, 16.10.2021 21:54
    +1
    Лучшая команда Рима победила!!!
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