Михаил МУДРИК: «Де Дзерби – импульсивный тренер, может и бутылочку кинуть»

Футболист «Шахтера» – об итальянском наставнике команды

  • 16.10.2021 21:14
  • 938 просмотров
  • 3 комментария
Михаил МУДРИК: «Де Дзерби – импульсивный тренер, может и бутылочку кинуть»
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Футболист «Шахтера» Михаил Мудрик поделился мнением о главном тренере команды Роберто Де Дзерби, а также рассказал об ответственности, которую на него накладывает высокое доверие нового наставника.
 
- Не так давно Дарио Срна сказал, что с приходом Роберто Де Дзерби игрокам «Шахтера» снова стало больше доставаться в раздевалке. Это значит, что теперь по раздевалке летают бутылки и бутсы?
- Да, так и есть. Это очень импульсивный тренер, который всегда хочет большего. Поэтому может где-то и бутылочку кинуть. Это нормально, мы все понимаем, это эмоции. Он очень эмоциональный человек. 
 
- Ты чувствуешь, что новый главный тренер реально фанат твоей игры?
- Слышать такие слова - это большой комплимент и большая честь для меня. Я на каждой тренировке стараюсь оправдывать его доверие и слова, сказанные в мой адрес. Потому что я не хотел бы подвести как себя, так и его. Наоборот, с этим тренером я хочу стать лучше как футболист, и чтобы «Шахтер» тоже стал лучше, – сказал Мудрик.

Источник — BurBuzz

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Гриненко
    online
    Александр Гриненко, 16.10.2021 21:27
    +2
    Повезло что он пока кидает бутылочку,а не палочку.😆
    Ссылка
    почти не виден
    online
    почти не виден, 16.10.2021 21:30
    +1
    Мишка прогрессирует на глазах! Хоть бы не сбавил обороты.
    Ссылка
    Fragma1
    online
    Fragma1, 16.10.2021 22:24
    0
    Главное чтобы не посадил на нее, а так норм!
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