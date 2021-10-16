Михаил МУДРИК: «Де Дзерби – импульсивный тренер, может и бутылочку кинуть»

Футболист «Шахтера» Михаил Мудрик поделился мнением о главном тренере команды Роберто Де Дзерби, а также рассказал об ответственности, которую на него накладывает высокое доверие нового наставника.
- Не так давно Дарио Срна сказал, что с приходом Роберто Де Дзерби игрокам «Шахтера» снова стало больше доставаться в раздевалке. Это значит, что теперь по раздевалке летают бутылки и бутсы?
- Да, так и есть. Это очень импульсивный тренер, который всегда хочет большего. Поэтому может где-то и бутылочку кинуть. Это нормально, мы все понимаем, это эмоции. Он очень эмоциональный человек.
- Ты чувствуешь, что новый главный тренер реально фанат твоей игры?
- Слышать такие слова - это большой комплимент и большая честь для меня. Я на каждой тренировке стараюсь оправдывать его доверие и слова, сказанные в мой адрес. Потому что я не хотел бы подвести как себя, так и его. Наоборот, с этим тренером я хочу стать лучше как футболист, и чтобы «Шахтер» тоже стал лучше, – сказал Мудрик.
Источник — BurBuzz
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