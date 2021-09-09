ДЕ ДЗЕРБИ: «Будет мое поражение, если не выведу Мудрика на новый уровень»

Тренер «Шахтера» позитивно оценил свой старт в команде и рассчитывает на молодых игроков

  • 09.09.2021 16:10
  • 2066 просмотров
  • 4 комментария
ДЕ ДЗЕРБИ: «Будет мое поражение, если не выведу Мудрика на новый уровень»
© shakhtar.com

Тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби позитивно оценивает старт своей работы, однако намерен не только выигрывать трофеи, но и развивать молодых игроков.

«Я доволен тем, как мы начали сезон. Конечно, нет предела совершенству, но у команды есть свой стиль, мы добились определенных результатов. Можно говорить, что мои первые 100 дней прошли позитивно».

«В прошлом сезоне «Шахтер» финишировал 2-м с отставанием от «Динамо» в 11 очков и не достиг никаких целей. Я считаю, что пришло время изменений».

«Мне нужно не только выиграть УПЛ и Кубок Украины, а также хорошо сыграть в Лиге чемпионов, но и воспитать молодых игроков. Михаил Мудрик - один из лучших молодых футболистов. Если не выведу его на более высокий уровень, то буду расценивать это как личное поражение», - сказал Де Дзерби.

Хавбек Михаил Мудрик в нынешнем сезоне провел 3 матча и сделал 2 ассиста.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Шевченко
    Александр Шевченко, 09.09.2021 16:42
    -2
    Де Дзерби - "Новый стиль днонецкого шлака - ударим Автобусом_против_Миная и против других команд Чукра"
    Ссылка
    mandjiko
    online
    mandjiko, 09.09.2021 16:23
    -6
    пофиг на чемпионат, у монзульской дыры чемпионство единственный шанс держать свой клюб на плаву. вот в еврокубках надо показывать максимум, и не только с молдованами.
    Ссылка
    mandjiko
    online
    mandjiko, 09.09.2021 16:21
    0
    максималист
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 09.09.2021 16:15
    +2
    Посмотрим, всем молодым украинцам Шахтёра надо прибавлять в физическом плане
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