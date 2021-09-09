ДЕ ДЗЕРБИ: «Будет мое поражение, если не выведу Мудрика на новый уровень»

Тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби позитивно оценивает старт своей работы, однако намерен не только выигрывать трофеи, но и развивать молодых игроков.

«Я доволен тем, как мы начали сезон. Конечно, нет предела совершенству, но у команды есть свой стиль, мы добились определенных результатов. Можно говорить, что мои первые 100 дней прошли позитивно».

«В прошлом сезоне «Шахтер» финишировал 2-м с отставанием от «Динамо» в 11 очков и не достиг никаких целей. Я считаю, что пришло время изменений».

«Мне нужно не только выиграть УПЛ и Кубок Украины, а также хорошо сыграть в Лиге чемпионов, но и воспитать молодых игроков. Михаил Мудрик - один из лучших молодых футболистов. Если не выведу его на более высокий уровень, то буду расценивать это как личное поражение», - сказал Де Дзерби.

Хавбек Михаил Мудрик в нынешнем сезоне провел 3 матча и сделал 2 ассиста.