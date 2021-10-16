Виктор КОВАЛЕНКО: «Рад забить гол, но команде нужно набрать много очков»

«Специя» выбралась из зоны вылета

  • 16.10.2021 20:40
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Виктор КОВАЛЕНКО: «Рад забить гол, но команде нужно набрать много очков»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский хавбек Виктор Коваленко забил гол и сделал ассист в матче «Специи» против «Салернитаны», чем помог команде выбраться из зоны вылета.

«Очень рад, что мой удар принес команде три очка. Кроме того, мы добыли первую домашнюю победу в сезоне. Команда показала, что готова на все ради победы».

«Болельщики показали себя невероятно. Впереди много важных матчей, потому что «Специи» нужно набрать еще много очков, чтобы выполнить задачу».

«Сказать что-то на итальянском? Forza Spezia», - сказал Коваленко.

Источник — ФК Специя

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