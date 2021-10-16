Виктор КОВАЛЕНКО: «Рад забить гол, но команде нужно набрать много очков»

Украинский хавбек Виктор Коваленко забил гол и сделал ассист в матче «Специи» против «Салернитаны», чем помог команде выбраться из зоны вылета.
«Очень рад, что мой удар принес команде три очка. Кроме того, мы добыли первую домашнюю победу в сезоне. Команда показала, что готова на все ради победы».
«Болельщики показали себя невероятно. Впереди много важных матчей, потому что «Специи» нужно набрать еще много очков, чтобы выполнить задачу».
«Сказать что-то на итальянском? Forza Spezia», - сказал Коваленко.
Источник — ФК Специя
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