Виктор КОВАЛЕНКО: «Рад забить гол, но команде нужно набрать много очков»

Украинский хавбек Виктор Коваленко забил гол и сделал ассист в матче «Специи» против «Салернитаны», чем помог команде выбраться из зоны вылета.

«Очень рад, что мой удар принес команде три очка. Кроме того, мы добыли первую домашнюю победу в сезоне. Команда показала, что готова на все ради победы».

«Болельщики показали себя невероятно. Впереди много важных матчей, потому что «Специи» нужно набрать еще много очков, чтобы выполнить задачу».

«Сказать что-то на итальянском? Forza Spezia», - сказал Коваленко.