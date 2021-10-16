Оценки за матч Львов - Динамо. Лучшими были Цыганков и Гармаш

В поединке 11-го тура украинской Премьер-лиги «Динамо» разобралось «Львовом» со счетом 4:1.
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Лучшими стали хавбеки киевлян Виктор Цыганков и Денис Гармаш.
Оценки Sport.ua за матч «Львов» – «Динамо» 1:4.
Замены «Львова»: Шина - 5,0; Альваро - 5,0; Ременяк - 5,5; Крушинский - б/о; Сорокин - б/о.
Замены «Динамо»: Гармаш - 7,5; Караваев - 6,0; Витиньо - 6,5; Вербич - 6,0; Шабанов - 6,0.
Источник — Sport.ua
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