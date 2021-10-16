Оценки за матч Львов - Динамо. Лучшими были Цыганков и Гармаш

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 11-го тура УПЛ

  • 16.10.2021 20:15
  • 1112 просмотров
  • 4 комментария
Оценки за матч Львов - Динамо. Лучшими были Цыганков и Гармаш
© fcdynamo.kiev.ua

В поединке 11-го тура украинской Премьер-лиги «Динамо» разобралось «Львовом» со счетом 4:1.

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Лучшими стали хавбеки киевлян Виктор Цыганков и Денис Гармаш.

Оценки Sport.ua за матч «Львов» – «Динамо» 1:4.

Замены «Львова»: Шина - 5,0; Альваро - 5,0; Ременяк - 5,5; Крушинский - б/о; Сорокин - б/о.

Замены «Динамо»: Гармаш   - 7,5; Караваев - 6,0; Витиньо  - 6,5; Вербич - 6,0; Шабанов - 6,0.

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zepofriends
    online
    zepofriends, 16.10.2021 20:39
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    дыроадмины удаляют сообщения, говнюки.
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 16.10.2021 20:38
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    говнюки, я могу и повторить, что какое счастья дыркоботов что упл расширили до 16 команд, и не надо 4 раза играть с шахтой.
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 16.10.2021 20:21
    -5
    Комментарий свернут. Показать
    да чо мелочиться, до 20 команд давайте много разгромов от любимой команды много не бывает
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 16.10.2021 20:19 (изменен)
    -6
    Комментарий свернут. Показать
    думаю надо увеличить упл до 18 команд, мы тогда ещё больше великих побед Динама увидим!!!
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