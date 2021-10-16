ФОТО. Специя отметила вклад Коваленко в победу над Салернитаной

Украинский легионер «Специи» Виктор Коваленко записал в свой актив гол и результативную передачу в матче 8-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны» (2:1).
В инстаграме итальянского клуба появилось фото украинца и словацкого нападающего Давида Стрелеца, который открыл счет в матче.
«Игроки матча», – гласит подпись к публикации.
Источник — Instagram
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