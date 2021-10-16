ФОТО. Специя отметила вклад Коваленко в победу над Салернитаной

Виктор назван одним из лучших игроков матча

  • 16.10.2021 20:10
  • 1788 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Специя отметила вклад Коваленко в победу над Салернитаной
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский легионер «Специи» Виктор Коваленко записал в свой актив гол и результативную передачу в матче 8-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны» (2:1).
 
В инстаграме итальянского клуба появилось фото украинца и словацкого нападающего Давида Стрелеца, который открыл счет в матче.
 
«Игроки матча», – гласит подпись к публикации.

Источник — Instagram

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Веня Веньяминыч
    online
    Веня Веньяминыч, 16.10.2021 20:52 (изменен)
    -1
    aleks19826, 16.10.2021 20:31
    Злєва комбайнер Валєра Застойний із села Перепілка!!!! Модний тіпок одначе
    Я теж проорав!
    Ссылка
    aleks19826
    online
    aleks19826, 16.10.2021 20:31
    -1
    Злєва комбайнер Валєра Застойний із села Перепілка!!!! Модний тіпок одначе
    Ссылка
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