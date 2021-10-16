ВИДЕО. Промах тура. Как Супряга не забил Львову с двух метров

В матче 11-го тура УПЛ Владислав Супряга был заменен уже в первом тайме.
Мирча Луческу остался недоволен действиями своего игрока, в том числе на это решение повлиял и промах с убойной позиции на пятой минуте, когда нападающий обязан был открывать счет.
Отметим, что вместо Владислава на поле появился Денис Гармаш, который отметился дублем.
Момент на видео – с 00:20.
Источник — Sport.ua
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Чи від хорошого життя Луческу почав ставити Гармаша центрфорвардом? Так найсмішніше, що він ще й умудряється забивати.
Но тут есть большая разница в эпизодах, что вышедший вместо Супряги, Гармаш, смог оформить дубль...
Поглядите на конец карьеры Шевы и его голы хотя бы, про лучшие годы не говорю, мастерство было
Чи від хорошого життя Луческу почав ставити Гармаша центрфорвардом? Так найсмішніше, що він ще й умудряється забивати.
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