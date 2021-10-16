ВИДЕО. Промах тура. Как Супряга не забил Львову с двух метров

В матче 11-го тура УПЛ Владислав Супряга был заменен уже в первом тайме.



Мирча Луческу остался недоволен действиями своего игрока, в том числе на это решение повлиял и промах с убойной позиции на пятой минуте, когда нападающий обязан был открывать счет.



Отметим, что вместо Владислава на поле появился Денис Гармаш, который отметился дублем.

Момент на видео – с 00:20.