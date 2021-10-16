ВИДЕО. Промах тура. Как Супряга не забил Львову с двух метров

Владислав запорол отличный момент

  • 16.10.2021 19:58
  • 6346 просмотров
  • 11 комментариев
ВИДЕО. Промах тура. Как Супряга не забил Львову с двух метров
© ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

В матче 11-го тура УПЛ Владислав Супряга был заменен уже в первом тайме.
 
Мирча Луческу остался недоволен действиями своего игрока, в том числе на это решение повлиял и промах с убойной позиции на пятой минуте, когда нападающий обязан был открывать счет. 
 
Отметим, что вместо Владислава на поле появился Денис Гармаш, который отметился дублем.

Момент на видео – с 00:20.

Источник — Sport.ua

(28 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Istm
    online
    Istm, 16.10.2021 20:21
    +3
    BekXan, 16.10.2021 20:12
    Я что то не понял с какого Луческу сделал с этого трагедию а все спорт издания подхватили и выдают промах за провал и мега момент тура ??? У журналистов украинского всего спорта сегодня дурка выходного дня или команда фас от кого то?
    питання не в цьому конкретному моменті. Питання в тому, що в Динамо зараз немає форварда. І Супрязі, який начебто має спеціалізацію форварда, було видано великий кредит довіри. Його випускали регулярно. Він просто був на полі. Скільки йому треба на "адаптацію"? Рік, два? До 25 років?
    Чи від хорошого життя Луческу почав ставити Гармаша центрфорвардом? Так найсмішніше, що він ще й умудряється забивати.
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    norma_zap
    online
    norma_zap, 16.10.2021 20:13
    +3
    Мне больше не понравилось, что Супряга часто оказывался где-то на фланге, а не в центре - видно ДК действительно не его команда.
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    Piranio4000
    Piranio4000, 16.10.2021 20:27
    +2
    ну так а чё вы хотели? восемь лямов как-никак...
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 16.10.2021 20:05
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    оправдаю супрягу, там и действительно неудобно было бить. он не столько промазал, сколько в неудобной позиции оказался. это тоже обязанность игрока оказываться в нужном месте, значит нету этого чутья бомбардирского.
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    nivava
    online
    nivava, 16.10.2021 20:46 (изменен)
    +1
    BekXan, 16.10.2021 20:35
    Нет ! Вопрос в этом конкретном моменте и Луческу об этом и все журналисты как один лупят за этот промах.Что он и как он в Динамо не вопрос дня.Луческу ляпнув остальные подхватили
    Да забыли бы про тот промах, как и о промахе Русина пару туров назад.
    Но тут есть большая разница в эпизодах, что вышедший вместо Супряги, Гармаш, смог оформить дубль...
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    Mr.Budd
    online
    Mr.Budd, 16.10.2021 20:25
    +1
    zepofriends, 16.10.2021 20:05
    оправдаю супрягу, там и действительно неудобно было бить. он не столько промазал, сколько в неудобной позиции оказался. это тоже обязанность игрока оказываться в нужном месте, значит нету этого чутья бомбардирского.
    Мм.. Я, конечно, не проф футболист, но не совсем понимаю, что там неудобного. Стоял лицом к мячу и не оч далеко, без рикошетов и т.п. Там скорее надо было не мешать мячу отскочить от ноги в ворота, чем что-то придумывать
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    Виктор Алтухов
    Виктор Алтухов, 16.10.2021 21:10
    0
    Когда игроку кричат "ату его", то у многих не получается ничего. Ему срочно надо переходить в тот же Днепр ил еще куда. Будет доверие, будет и игра.
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    dd dent
    online
    dd dent, 16.10.2021 20:57
    0
    Тут дело скорее в мастерстве.
    Поглядите на конец карьеры Шевы и его голы хотя бы, про лучшие годы не говорю, мастерство было
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    BekXan
    BekXan, 16.10.2021 20:35
    0
    Istm, 16.10.2021 20:21
    питання не в цьому конкретному моменті. Питання в тому, що в Динамо зараз немає форварда. І Супрязі, який начебто має спеціалізацію форварда, було видано великий кредит довіри. Його випускали регулярно. Він просто був на полі. Скільки йому треба на "адаптацію"? Рік, два? До 25 років?
    Чи від хорошого життя Луческу почав ставити Гармаша центрфорвардом? Так найсмішніше, що він ще й умудряється забивати.
    Нет ! Вопрос в этом конкретном моменте и Луческу об этом и все журналисты как один лупят за этот промах.Что он и как он в Динамо не вопрос дня.Луческу ляпнув остальные подхватили
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 16.10.2021 20:12
    0
    Я что то не понял с какого Луческу сделал с этого трагедию а все спорт издания подхватили и выдают промах за провал и мега момент тура ??? У журналистов украинского всего спорта сегодня дурка выходного дня или команда фас от кого то?
    Ссылка
    Alexsandr B
    Alexsandr B, 16.10.2021 20:55
    -2
    Там забить было не так просто, если смотреть из-за ворот то мяч уходил в сторону от ворот, дело не в расхлябанности, такой момент могут завершить игроки топ клубов, но не наши...его любимчик Луис Адриано уверен что тоже бы не забил....устроили сегодня целую истерику с этого момента, забить там было довольно таки сложно
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