Олег ДУЛУБ: «Буяльский - один из лучших, если не лучший игрок в Украине»

Наставник «Львова» Олег Дулуб прокомментировал поражение 1:4 в матче УПЛ против «Динамо».
«Сложно анализировать «Динамо». На мой взгляд, Виталий Буяльский сейчас один из лучших, если не лучший игрок в Украине. Мы не решили его проблему сегодня».
«У «Динамо» второй сезон при Луческу мы видим вертикальный футбол, выход в контратаку быстрый. Сложно обороняться», - сказал Дулуб в комментарии Футбол 1.
Источник — Sport.ua
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