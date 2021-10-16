Олег ДУЛУБ: «Буяльский - один из лучших, если не лучший игрок в Украине»

Наставник оценил поражение в матче УПЛ

  • 16.10.2021 20:05
  • 1605 просмотров
  • 9 комментариев
Олег ДУЛУБ: «Буяльский - один из лучших, если не лучший игрок в Украине»
© pfclviv.com

Наставник «Львова» Олег Дулуб прокомментировал поражение 1:4 в матче УПЛ против «Динамо».

«Сложно анализировать «Динамо». На мой взгляд, Виталий Буяльский сейчас один из лучших, если не лучший игрок в Украине. Мы не решили его проблему сегодня».

«У «Динамо» второй сезон при Луческу мы видим вертикальный футбол, выход в контратаку быстрый. Сложно обороняться», - сказал Дулуб в комментарии Футбол 1.

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    polesse2000
    polesse2000, 16.10.2021 21:00
    +3
    Кроты мля , вы на своего марлоса смотрите, как игра с Зорькой то такие пасы выдает для своего шлака, а как игра за сборную то ходит по полу как старая кляча смотреть тошно
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    nivava
    online
    nivava, 16.10.2021 21:13
    0
    nivava, 16.10.2021 20:58
    По итогам выступлений в лиге Чемпионов -- Буя ЛУЧШИЙ среди худших...
    Кто там минусует??? Ну-ну, в среду вечером ещё минусов добавь, не проспи...
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    avk2307
    online
    avk2307, 16.10.2021 21:09
    0
    Та не ведитесь на вы на эти кротовские методички. По всем веткам одно и то же. По игре им нечего сказать, по судейству тоже ,начали к игрокам претензии предъявлять.
    А еще больше им обидно, что их пляжников не вызывают
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    nivava
    online
    nivava, 16.10.2021 20:58
    -1
    По итогам выступлений в лиге Чемпионов -- Буя ЛУЧШИЙ среди худших...
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    inspekcha85
    online
    inspekcha85, 16.10.2021 20:53
    -6
    Почему он от сборной постоянно пытается откосить?Как вызов -- хоп,у него травма.Сборная отыграла,все по клубам -- он уже в строю.
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 16.10.2021 20:12
    -6
    Комментарий свернут. Показать
    я канешно понимаю что надо как-то оправдать свой всёр, но ты перегибаешь в этом желании дулуб.
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 16.10.2021 20:09 (изменен)
    -6
    Комментарий свернут. Показать
    лучший, которого никто никогда не пытался купить, а неудачника Соломона купит какой-нибудь топ-клуб.
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    M@x__⚒__Mole
    online
    M@x__⚒__Mole, 16.10.2021 20:35
    -7
    Комментарий свернут. Показать
    Лучший сливатель от сборной
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 16.10.2021 20:15
    -9
    Комментарий свернут. Показать
    какой бы он не был лучший, для сборной он абсолютно бесполезен, сколько он раз травмировался перед матчами сборных, на него нельзя рассчитывать.
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