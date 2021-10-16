Олег ДУЛУБ: «Буяльский - один из лучших, если не лучший игрок в Украине»

Наставник «Львова» Олег Дулуб прокомментировал поражение 1:4 в матче УПЛ против «Динамо».

«Сложно анализировать «Динамо». На мой взгляд, Виталий Буяльский сейчас один из лучших, если не лучший игрок в Украине. Мы не решили его проблему сегодня».

«У «Динамо» второй сезон при Луческу мы видим вертикальный футбол, выход в контратаку быстрый. Сложно обороняться», - сказал Дулуб в комментарии Футбол 1.