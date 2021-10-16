Коваленко – лучший игрок Специи в восьмом туре Серии А по версии WhoScored

Виктор получил очень высокую оценку от авторитетного статистического портала

  • 16.10.2021 18:48
  • 1371 просмотр
  • 8 комментариев
Коваленко – лучший игрок Специи в восьмом туре Серии А по версии WhoScored
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский легионер «Специи» Виктор Коваленко стал лучшим игроком своей команды в матче 8-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны» (2:1) по версии авторитетного статистического портала WhoScored.
 
Украинец, который записал в свой актив гол и результативную передачу, получил оценку 7.92. Это лучший показатель в команде. 
 
В составе соперников самую высокую оценку получил нападающий Симеон Нванкво (8.27).

Источник — WhoScored.com

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    online
    CheMP, 16.10.2021 18:54 (изменен)
    +2
    надо против БиГ брать в СБУ! как и Гармаша!
    Ссылка
    Heyter
    online
    Heyter, 16.10.2021 19:14
    +1
    Отето специя как раз его уровень
    Ссылка
    zepofriends
    online
    zepofriends, 16.10.2021 18:58
    +1
    теперь его начнут регулярно ставить в старт.
    Ссылка
    почти не виден
    online
    почти не виден, 16.10.2021 19:18
    0
    Хмели-сунели - чемпион!
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 16.10.2021 19:16
    0
    Всё, ласты нашей сборной!
    К нам едет великий Коваленко!
    Ссылка
    Роман Романченков
    online
    Роман Романченков, 16.10.2021 19:03
    0
    CheMP, 16.10.2021 18:54
    надо против БиГ брать в СБУ! как и Гармаша!
    Гадаю, буде не гірше Булеци та Сікана...
    Ссылка
    zepofriends
    online
    zepofriends, 16.10.2021 19:26
    -2
    Злий Глобинець, 16.10.2021 19:21
    В нашій УПЛ та Спеція у компанії Зорі і Ворскли за бронзу боролась би. І не факт, що не виборола б 3 місце.
    стоимость состава 74,70 млн €, эта команда бы боролась за 1-2е место в упл, 3 место гарантированно.
    Ссылка
    Злий Глобинець
    online
    Злий Глобинець, 16.10.2021 19:21
    -2
    Heyter, 16.10.2021 19:14
    Отето специя как раз его уровень
    В нашій УПЛ та Спеція у компанії Зорі і Ворскли за бронзу боролась би. І не факт, що не виборола б 3 місце.
    Ссылка
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