Коваленко – лучший игрок Специи в восьмом туре Серии А по версии WhoScored

Украинский легионер «Специи» Виктор Коваленко стал лучшим игроком своей команды в матче 8-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны» (2:1) по версии авторитетного статистического портала WhoScored.



Украинец, который записал в свой актив гол и результативную передачу, получил оценку 7.92. Это лучший показатель в команде.



В составе соперников самую высокую оценку получил нападающий Симеон Нванкво (8.27).