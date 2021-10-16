Коваленко – лучший игрок Специи в восьмом туре Серии А по версии WhoScored

Украинский легионер «Специи» Виктор Коваленко стал лучшим игроком своей команды в матче 8-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны» (2:1) по версии авторитетного статистического портала WhoScored.
Украинец, который записал в свой актив гол и результативную передачу, получил оценку 7.92. Это лучший показатель в команде.
В составе соперников самую высокую оценку получил нападающий Симеон Нванкво (8.27).
Источник — WhoScored.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
К нам едет великий Коваленко!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.