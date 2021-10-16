Остап МАРКЕВИЧ: «После каждого матча спрашивают - что случилось?»

Наставник «Мариуполя» Остап Маркевич оценил поражение 1:2 в матче против «Металлиста 1925», где хозяева в первом тайме не использовали большое количество моментов.

«После каждого матча меня спрашивают - что случилось? Я повторяю: были моменты, но это доступно для опытных игроков. Имеем то, что имеем. Я надеюсь, что всем понятна ситуация. Решаем сложные задачи, и нужен опыт, чтобы вытягивать. Руки мы не опускаем».

«Не знаю, что будет дальше, но работу свою по подготовке молодых пацанов мы сделаем. Они талантливые, обязательно кто-то будет на высоком уровне и в сборной Украины», - сказал Маркевич.