Остап МАРКЕВИЧ: «После каждого матча спрашивают - что случилось?»

Тренер указывает на то, что команде не хватает опыта

  • 16.10.2021 17:05
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  • 1 комментарий
Остап МАРКЕВИЧ: «После каждого матча спрашивают - что случилось?»
© fcmariupol.com

Наставник «Мариуполя» Остап Маркевич оценил поражение 1:2 в матче против «Металлиста 1925», где хозяева в первом тайме не использовали большое количество моментов.

«После каждого матча меня спрашивают - что случилось? Я повторяю: были моменты, но это доступно для опытных игроков. Имеем то, что имеем. Я надеюсь, что всем понятна ситуация. Решаем сложные задачи, и нужен опыт, чтобы вытягивать. Руки мы не опускаем».

«Не знаю, что будет дальше, но работу свою по подготовке молодых пацанов мы сделаем. Они талантливые, обязательно кто-то будет на высоком уровне и в сборной Украины», - сказал Маркевич.

Источник — Футбол 1/2/3

(13 голосов)

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Комментарии
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 16.10.2021 17:57
    0
    Опять бухой на тренерском мостике был?
    Пусть в Валенсию возвращается там же по его словам все у него мнение спрашивали
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