КРИВЕНЦОВ: «У меня вопросы к игрокам Металлиста 1925. Почему так играли»

Наставник недоволен первым таймом

  • 16.10.2021 16:08
  • 573 просмотра
  • 1 комментарий
КРИВЕНЦОВ: «У меня вопросы к игрокам Металлиста 1925. Почему так играли»
© metalist1925.com

Наставник «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал победу 2:1 в матче УПЛ против «Мариуполя».

«У меня есть вопрос к игрокам, почему мы так сыграли в первом тайме. Много ошибок, много моментов у соперника, чтобы счет был большим для «Мариуполя».

«Второй тайм был хорошим, ребята действовали правильно. Создавали моменты, а гол Марлисона стал переломным. Поверили, что можем вытянуть матч», - сказал Кривенцов.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 16.10.2021 16:12
    +2
    Сначала показалось, что помогают фарму очками, но вытащив игру сняли с себя все подозрения. Молодцы.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности