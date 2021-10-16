КРИВЕНЦОВ: «У меня вопросы к игрокам Металлиста 1925. Почему так играли»

Наставник «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал победу 2:1 в матче УПЛ против «Мариуполя».

«У меня есть вопрос к игрокам, почему мы так сыграли в первом тайме. Много ошибок, много моментов у соперника, чтобы счет был большим для «Мариуполя».

«Второй тайм был хорошим, ребята действовали правильно. Создавали моменты, а гол Марлисона стал переломным. Поверили, что можем вытянуть матч», - сказал Кривенцов.