Зидан отказался возглавить Ньюкасл

Работа в АПЛ француза не интересует

  • 16.10.2021 14:45
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Зидан отказался возглавить Ньюкасл
© Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Зинедину Зидану поступило предложение возглавить «Ньюкасл», но экс-тренер «Реала» его отклонил. Об этом сообщают французские СМИ.

По их информации, Зидан мечтает возглавить сборную Франции, и готов ждать столько, сколько потребуется, чтобы получить эту должность.

Кроме «Ньюкасла», интерес к Зидану приписывали ПСЖ и «Ювентусу». 49-летний француз покинул пост главного тренера «Реала» летом текущего года.

Источник — RMC Sport

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