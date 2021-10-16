Зидан отказался возглавить Ньюкасл

Зинедину Зидану поступило предложение возглавить «Ньюкасл», но экс-тренер «Реала» его отклонил. Об этом сообщают французские СМИ.
По их информации, Зидан мечтает возглавить сборную Франции, и готов ждать столько, сколько потребуется, чтобы получить эту должность.
Кроме «Ньюкасла», интерес к Зидану приписывали ПСЖ и «Ювентусу». 49-летний француз покинул пост главного тренера «Реала» летом текущего года.
Источник — RMC Sport
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