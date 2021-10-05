Руководство ПСЖ готово назначить Зидана

Известный французский тренер может заменить Почеттино

  • 05.10.2021 10:45
  • 1120 просмотров
  • 2 комментария
Руководство ПСЖ готово назначить Зидана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство ПСЖ собирается назначить Зинедина Зидана на пост главного тренера команды.

Как отмечает источник, экс-тренер «Реала» является главным кандидатом на эту должность на случай отставки Маурисио Почеттино.

В этом сезоне ПСЖ под руководством аргентинского тренера уступила в Лиге 1 лишь раз, но руководство клуба, как утверждает источник, надеялось увидеть более впечатляющую игру от ПСЖ.

Также в шорт-листе клуба значатся имена Антонио Конте и Йоахима Лёва.

Напомним, что этим летом Почеттино подписал новый двухлетний контракт с ПСЖ.

Источник — Fichajes.com

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 05.10.2021 12:07
    0
    Почеттино в Дк
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    cooperchack
    cooperchack, 05.10.2021 10:57
    0
    В таком случае и мбапе может остаться.Хотя кто знает что у него в голове
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