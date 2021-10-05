Руководство ПСЖ готово назначить Зидана

Руководство ПСЖ собирается назначить Зинедина Зидана на пост главного тренера команды.

Как отмечает источник, экс-тренер «Реала» является главным кандидатом на эту должность на случай отставки Маурисио Почеттино.

В этом сезоне ПСЖ под руководством аргентинского тренера уступила в Лиге 1 лишь раз, но руководство клуба, как утверждает источник, надеялось увидеть более впечатляющую игру от ПСЖ.

Также в шорт-листе клуба значатся имена Антонио Конте и Йоахима Лёва.

Напомним, что этим летом Почеттино подписал новый двухлетний контракт с ПСЖ.