Кубок Кремля. Марченко стартовал с победы в квалификации

Сегодня Илья Марченко успешно стартовал в квалификации московского турнира АТР Кубок Кремля. Украинский теннисист в двух сетах обыграл третьего номера посева квалификации, Раду Албота из Молдовы. Матч продолжался 1 час и 42 минуты.

Квалификация. 1-й раунд

Раду Албот (Молдова, 3) – Илья Марченко (Украина) – 6:7 (5), 3:6

Финальным препятствием для Марченко на пути к основной сетке турнира в Москве станет победитель матча Денис Истомин (Узбекистан) – Юрий Родионов (Австрия).