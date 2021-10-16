Роман САНЖАР: «Заря не позаботилась о надежном тыле»

Известный тренер – о матче «Шахтер» - «Заря»

  • 16.10.2021 10:20
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Роман САНЖАР: «Заря не позаботилась о надежном тыле»
© ФК Олимпик Донецк. Роман Санжар

Экс-тренер «Олимпика» и «Карпат» Роман Санжар поделился впечатлениями от матча 11-го тура УПЛ «Шахтер» - «Заря» (6:1):

«К сожалению, равной борьбы не получилось, «Шахтер» оказался на голову выше «Зари». Хотя я думал, что луганчане дадут бой донетчанам, ведь в отличии от них, они имели возможность готовиться к поединку в оптимальном составе.

«Шахтер» максимально воспользовался тем, что «Заря» стремилась атаковать в своем стиле большими силами, не позаботилась о надежном тыле. А зря, сегодня оборона гостей снова напоминала проходной двор и еще хорошо, что все закончилось лишь шестью пропущенными мячами.

«Горняки» набрали отличный ход, играли в свое удовольствие и это позволяет надеяться, что 19 октября они добьются положительного результата в поединке группового турнира Лиги чемпионов - со знаменитым испанским «Реалом».

А вот «Заре», начавшей постепенно наверстывать упущенное в чемпионате УПЛ, стоило пересектись с серьезным оппонентом, как она снова не избежала крупного поражения. И это не может не тревожить, ведь на следующей неделе подопечным Виктора Скрипника представлять Украину в Лиге конференций».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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