Роман САНЖАР: «Заря не позаботилась о надежном тыле»

Экс-тренер «Олимпика» и «Карпат» Роман Санжар поделился впечатлениями от матча 11-го тура УПЛ «Шахтер» - «Заря» (6:1):

«К сожалению, равной борьбы не получилось, «Шахтер» оказался на голову выше «Зари». Хотя я думал, что луганчане дадут бой донетчанам, ведь в отличии от них, они имели возможность готовиться к поединку в оптимальном составе.

«Шахтер» максимально воспользовался тем, что «Заря» стремилась атаковать в своем стиле большими силами, не позаботилась о надежном тыле. А зря, сегодня оборона гостей снова напоминала проходной двор и еще хорошо, что все закончилось лишь шестью пропущенными мячами.

«Горняки» набрали отличный ход, играли в свое удовольствие и это позволяет надеяться, что 19 октября они добьются положительного результата в поединке группового турнира Лиги чемпионов - со знаменитым испанским «Реалом».

А вот «Заре», начавшей постепенно наверстывать упущенное в чемпионате УПЛ, стоило пересектись с серьезным оппонентом, как она снова не избежала крупного поражения. И это не может не тревожить, ведь на следующей неделе подопечным Виктора Скрипника представлять Украину в Лиге конференций».