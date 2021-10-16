Днепр-1 – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 16 октября «Днепр-1» в 11-м туре УПЛ примет «Колос». Начало матча – в 19:30.
Смотрите прямую трансляцию матча на нашем сайте:
Источник — Sport.ua
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В субботу, 16 октября «Днепр-1» в 11-м туре УПЛ примет «Колос». Начало матча – в 19:30.
Смотрите прямую трансляцию матча на нашем сайте:
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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