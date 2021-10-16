В воскресенье, 17 октября, состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» сыграет против «Ворсклы».
Поединок пройдет в Александрии на стадионе «Ника», стартовый свисток прозвучит в 19:30.
«Александрия» - «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» - «Ворскла».
Источник — Sport.ua
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