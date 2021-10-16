8-й тур
Хоффенхайм
5 : 0
Кельн
15.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Забили козлам 5 голов. Хоффенхайм разгромил Кельн, дубль оформил Бебу

В стартовом матче 8-го тура чемпионата Германии зафиксирован крупный счет

  • 16.10.2021 01:05
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Забили козлам 5 голов. Хоффенхайм разгромил Кельн, дубль оформил Бебу
© Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом матче 8-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» разгромил «Кельн» со счетом 5:0.

Дубль у хозяев поля оформил сделал Илас Бебу.

«Хоффенхайм» набрал 11 очков и занимает 8-е место. «Кельн» имеет 12 очков и находится на 7-м месте.

Бундеслига. 8-й тур

«Хоффенхайм» – «Кельн»  5:0

Голы: Бебу, 31, 49, Баумгартнер, 51, Гайгер, 74, Пош, 87.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Кадержабек (Ричардс, 36), Акпогума, Пош, Раум (Брун Ларсен, 81), Гайгер (Сков, 81), Гриллич, Самассеку, Баумгартнер (Руди, 73), Крамарич, Бебу (Рюттер, 73).

«Кельн»: Хорн, Шмиц, Мере (Килиан, 56), Кцихос, Эхизибуэ (Каттербах, 75), Озджан, Модест, Ут, Кайнц (Шауб, 56), Андерссон (Дуда, 56), Тильманн (Лемперле, 79).

Предупреждения: Кадержабек, 33. Кцихос, 80.

Судья: Райхель.

15 октября. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».

Турнирная таблица чемпионата Германии

Источник — Sport.ua

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