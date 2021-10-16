Забили козлам 5 голов. Хоффенхайм разгромил Кельн, дубль оформил Бебу

В стартовом матче 8-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» разгромил «Кельн» со счетом 5:0.
Дубль у хозяев поля оформил сделал Илас Бебу.
«Хоффенхайм» набрал 11 очков и занимает 8-е место. «Кельн» имеет 12 очков и находится на 7-м месте.
Бундеслига. 8-й тур
«Хоффенхайм» – «Кельн» – 5:0
Голы: Бебу, 31, 49, Баумгартнер, 51, Гайгер, 74, Пош, 87.
«Хоффенхайм»: Бауманн, Кадержабек (Ричардс, 36), Акпогума, Пош, Раум (Брун Ларсен, 81), Гайгер (Сков, 81), Гриллич, Самассеку, Баумгартнер (Руди, 73), Крамарич, Бебу (Рюттер, 73).
«Кельн»: Хорн, Шмиц, Мере (Килиан, 56), Кцихос, Эхизибуэ (Каттербах, 75), Озджан, Модест, Ут, Кайнц (Шауб, 56), Андерссон (Дуда, 56), Тильманн (Лемперле, 79).
Предупреждения: Кадержабек, 33. Кцихос, 80.
Судья: Райхель.
15 октября. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».
Турнирная таблица чемпионата Германии
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.